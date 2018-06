El director del centro de salud, Carlos Lasry, informó que el joven se retiró por sus propios medios sin el alta médica, antes de cumplir las horas mínimas de observación fijadas por protocolo. Pero no contaba con una custodia policial, lo que hizo más fácil su tarea.

El joven protagonizó un brutal accidente, subiéndose a la vereda y destrozando todo a su paso. Solo de milagro no hubo muertos, ya que los tres ocupantes del vehículo resultaron ilesos y no circulaba ningún peatón por el lugar a esa hora.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del hecho, donde se ve pasar al vehículo –un Volkswagen Gol Trend rojo- a altísima velocidad y cruzándose de mano. Al llegar al cruce con Ecuador aparece otro auto en contramano que hace que el conductor del Gol deba esquivarlo. En ese momento, perdió totalmente el control, terminó subiendo a la vereda y generó destrozos en una sucursal bancaria y un corralón de materiales para la construcción.

La persona que conducía el otro vehículo observó el hecho y decidió irse del lugar. Todo quedó registrado, aunque aún no fue identificado.

Desde la Policía de Río Negro aseguraron que el joven no se encontraba detenido, ya que hasta el momento no había motivo para tal cosa. Es por eso que no contaba con custodia y le resultó fácil la fuga.

Por ahora, su inconducta fue el exceso de velocidad y el hecho de conducir bajo los efectos del alcohol, falta que no va más allá de una contravención.

