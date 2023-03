Escándalo en un shopping neuquino y una lluvia de celulares

Prenna concurrió al local Samsung (que vende estos teléfonos y además es service oficial en el Portal de la Patagonia) para plantear el problema. Según explicó a LMNeuquén, la encargada del negocio le comentó que no era la primera vez que ocurría porque ya habían tenido problemas con otros equipos similares.

Prenna le recordó que el celular todavía estaba en garantía y que quería uno nuevo y también algún aparato para poder usarlo mientras le solucionaban el problema.

Pablo Prenna.jpg Pablo Prenna sigue indignado con lo ocurrido.

La encargada le dijo que debía comunicarse a Buenos Aires para dar a novedad y reclamar la garantía en cuestión, aunque le contestó que era imposible darle un equipo provisorio.

La situación se volvió más caliente cuando poco tiempo después llamaron al cliente para decirle que la garantía no cubría el problema porque el teléfono tenía algunas pequeñas marcas a los costados.

“Todos los teléfonos cuando comienzan a usarse tienen marcas”, le dijo enojado Prenna, aunque por más que trató de seguir reclamando la respuesta fue siempre la misma. La única posibilidad de arreglarlo era que pagara 25.000 pesos. Aunque Prenna protestó, terminó accediendo al consejo de la encargada. Después de todo, el teléfono le había costado 300.000 pesos. “Me dio mucha bronca porque en medio de todo eso tuve que comprar uno muleto para poder seguir trabajando”, aseguró.

Celular.jpg Los celulares plegables vienen reportando fallas.

Todo empeoró el día que tuvo que ir a buscar el teléfono y cuando se lo estaban entregando apareció una mujer quejándose porque le habían arreglado el Flip 4 y la raya había aparecido otra vez. En medio de a queja, la encargada le dijo a Prenna que debía firmar una garantía por el arreglo.

Y en ese momento ocurrió lo peor. La catarata de indignación, de furia e impotencia, finalmente afloró como si se hubiera roto la compuerta de la paciencia.

local samsung portal patagonia

Ciego de bronca, Prenna arrancó todos los celulares que estaban en exhibición, salió corriendo hasta el pasillo del local y comenzó a arrojarlos con toda la fuerza hacia arriba (calcula él que fueron unos 15 o 20 metros de altura), en medio de los gritos y pedidos de auxilio de la empleada.

Alterados de la situación cuando los primeros aparatos se fueron estrellando contra el suelo, compradores que caminaban por allí alcanzaron a atajar algunos teléfonos.

Inmediatamente vinieron guardias de seguridad para tratar de detenerlo al sacado comprador que ya se encaminaba furioso hacia la salida.

Bombita.jpg Ricardo Darín en una de las escenas de Relatos Salvajes.

“Me pegaron y uno de ellos me dijo que me iba a cagar a trompadas a la salida, pese a que yo les dije que era diabético y necesitaba tomar mis medicamentos. Mucha gente pedía que me liberaran y hasta lo aplaudían; había mucha confusión", dijo el hombre. Otro guardia que se encontraba afuera intervino para que las cosas no pasaran a mayores, más allá del escándalo que se había generado minutos antes.

Así, Prenna fue liberado y logró irse en su vehículo.

“Son unos estafadores porque sabían que el modelo tenía fallas y lo seguían vendiendo. Yo pagué mucha plata para comprarlo y encima me dicen que la garantía no corre porque el celular tenía algunas rayitas; son unos sinvergüenzas”, aseguró a LMN.

Indicó además que le gustaría que esto se hiciera público "para que la gente lo sepa y deje de comprar el Flip 4 porque es una porquería”, indicó.

Denuncia por estafa con telefono

La calma volvió rápidamente al lugar. Los encargados de la limpieza concurrieron al lugar del hecho y retiraron las partes destrozadas de los teléfonos que unos minutos antes se habían estrellado contra el suelo. ¿Qué pasó con los que algunos clientes alcanzaron a atajar en el aire? Todavía no se sabe.

Prenna, ex diputado y funcionario de Dirección Provincial de Rentas, dice que es probable que la empresa quiera accionar judicialmente contra él. De hecho, tienen su nombre, apellido y dirección. Él dice que también hará lo propio por la estafa que sufrió.

El final de esta historia de bronca y reclamos, que incluyo una lluvia de teléfonos, todavía está abierto, aunque el nuevo Bombita neuquino sigue enojado.