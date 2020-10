Escándalo por el festejo de un cumpleaños en la UNCo

“En la publicación también se puede ver a un funcionario de la actual gestión que encabeza Ponce de León. Consejeros estudiantiles de la unidad académica repudiaron la situación y expresaron su repudio a la situación ocurrida en el edificio de la FaDeCS-FaDeL en el transcurso de los últimos días", indicaron desde Dar la Nota.

En una entrevista con el decano Ponce de León, el funcionario indicó que se encuentran realizando una investigación al respecto para conocer detalles del posible festejo.

“Estamos averiguando, haciendo llamadas, y todos dicen que es del año pasado", relató el decano en diálogo con la radio. Agregó que en caso de ser necesario la institución avanzará en una investigación sumarial.

“En principio, claramente eso no fue el domingo, porque en la foto hay sol y ese día llovió. Tenemos suposiciones de dónde podría venir, es muy parecido a lo que le hicieron al gabinete de la intendenta María Emilia Soria cuando relacionaron a funcionarios de su gabinete con el festejo de un cumpleaños", contó Ponce de León.

Agregó que, si esto fuera cierto, sería un verdadero problema porque la institución quedaría sin personal no docentes.

"Hay gente en la foto que no trabaja más en la facultad y también vemos diferencias en algunos que hoy tiene el pelo largo y en la foto se los ve con el pelo más corto", expresó.

El Consejero Estudiantil de la Facultad de Lenguas de la Universidad del Comahue, Emmanuel Lallana, también se expresó al respecto y aseguró que el cumpleaños se realizó hace unos días atrás.

“Recibimos esas fotos anoche. No podemos creer que nieguen la situación, dicen que las fotos son antiguas. Nos parece una falta de respeto que estén festejando un cumpleaños en la situación que estamos atravesando los estudiantes. Nosotros como estudiantes hemos pedido que se presten las computadoras que hay en la facultad o que se pueda usar el espacio para aquellos estudiantes que no tienen acceso a internet, y hasta ahora eso no ha sucedido", relató.