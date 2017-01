En la zona norte de la ciudad, con el sol en la nuca, la compañía indeseada de los mosquitos y un cuerpo técnico de confianza, Pablo “Chala” Parra prepara a La Amistad para su primera andanza nacional. Ya tiene a todos sus intérpretes y trabaja para ensamblarle las individualidades a un equipo con sello propio.

“La oportunidad me agarra en un momento bueno de mi vida porque estoy tranquilo. Esta es una buena oportunidad y espero estar a la altura”, sostuvo el DT.

Para el ídolo albinegro también será su primera experiencia federal como técnico. Ganó la clasificación con Unión Alem Progresista, pero el Mago se bajó y cuando parecía descartado el desafío en la quinta categoría del fútbol argentino, recibió el llamado para hacerse cargo de La Amistad, que tomó la posta que dejaron vacante los allenses.

“Lo tomo con mucha tranquilidad, no voy a modificar nada de lo que vengo haciendo, porque fue lo que me hizo llegar acá; obviamente uno sigue aprendiendo, la vida es un constante crecimiento y tenés que tener la cabeza abierta para captar, para recepcionar todo”, destacó el entrenador.

Para Parra, la primera práctica formal de fútbol contra Deportivo Roca dio buenas señales y mañana desde las 17 repetirá el ensayo pero con Centenario. “Después del amistoso me fui contento y muy esperanzado en lo que puede dar el equipo, individualmente yo sé lo que me puede dar cada uno, si yo logro ensamblar esas dos cosas, creo que vamos a andar bien, tengo muy buenas expectativas”, reconoció.

Para el Chala, no hay sólo blancos y negros, también hay puntos intermedios: “Podés armar el mejor equipo y nadie te asegura que vayas a ganar o clasificar. Yo creo que con trabajo y un grupo de jugadores que demuestre la actitud de superarse todos los días, los resultados vienen solos. Lo ideal sería clasificar, pero si no se da, por lo menos quedarte con la tranquilidad de que hiciste lo que planteaste, lo que trabajaste el mes anterior. Creo que vamos por buen camino y esto me tranquiliza”.

Guillermo Ferreyra, Manuel Gutiérrez, Alexis Esparza y Alexis Villacorta tienen pasado federal y, para el técnico, le dan un plus al plantel. “Le dan experiencia y roce, que no tenés en un Federal C o en la Liga, no hay que olvidarse que nosotros hoy por hoy somos un equipo de liga”, sostuvo.

2012 El último año en el que hubo presencia cipoleña en el Federal C. Fue Pillmatun.

