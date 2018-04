Midolini regresó al club albinegro después de un año y medio. Durante el 2017 estuvo a préstamo en Pacífico, primero para jugar el Federal C, en el que perdieron la final frente a J. J. Moreno de Puerto Madryn, y en el segundo semestre en el Federal B también con el Decano. Este año inició la temporada en el Carcelero, donde logró la plaza norpatagónica para el Regional. “Es una semana muy linda, llena de emociones. Se disfruta mucho este momento”, sostuvo.

“Como trabajaba en el club –el año pasado-, estaba constantemente yendo a La Visera, era como volver a casa. Pero el jueves, cuando regresé a entrenar, fue lindo volver al club, con los colores que uno ama y de los que uno es hincha”, contó el defensor, pronto a recibirse de profesor de Educación Física.

El OK del DT

“Con Germán (Alecha) hablé el lunes y volví a hablar el jueves. Me dio el OK para que vuelva a entrenar, quería contar conmigo. Así que enseguida me puse a disposición de él”, señaló el cipoleño de 25 años.

Pese a tener una semana de descanso, decidió sumarse antes a las prácticas. “Yo le dije que quería volver a entrenar rápido para ponerme a disposición y bien en lo físico”, indicó.

La Copa como tentación

El cruce entre Arsenal y Cipolletti en el Coloso del Ruca Quimey no tiene fecha, pero en el plantel albinegro están expectantes. Midolini, que vio el año pasado el partido contra San Lorenzo en Lanús por televisión –“con unos nervios bárbaros”-, se ilusiona con poder ser parte de la edición actual.

“Sería muy lindo, porque es una vidriera para todo jugador de la región. Aparte es un partido de una importancia tremenda. Sería hermoso jugarlo o estar en el banco”, destacó.