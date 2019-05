Es la segunda vez que les roban el auto del mismo lugar

Ella, su marido y sus tres hijos pequeños concurrieron al comercio muy temprano. Trabajaron todo el día, en el taller que tienen atrás, donde fabrican sillones, de modo que no saben con precisión en qué momento les sustrajeron el rodado. Sin embargo, hasta las 20 de ayer seguro que no, porque el dueño del local la vio estacionada.

Tiene que haber sido entre las 20.30 y las 21, momento en que se ausentó un vecino y dijo haberla visto cuando se retiró de su casa, pero al volver, el espacio que ocupaba la camioneta se encontraba vacío.

Carolina advirtió que del Fiat 147 que les robaron hace casi tres años atrás no tuvieron ninguna novedad, a no ser por las actas de infracción que llegaron a su nombre, todas procedentes de Lanús, provincia de Buenos Aires. “Me siguen llegando fotomultas de la patente, del auto no supimos más nada”, contó.

Esta vez espera tener un poco más de suerte y dar con la camioneta, que es modelo 2003, no tiene el babero negro que suelen presentar en la trompa y lleva una jaula antivuelco negra. Además, tiene vidrios polarizados y un pequeño golpe cerca de la luz trasera, del lado izquierdo. Su patente es EBZ 112.

Tan pronto como descubrieron el ilícito, el marido de Carolina corrió a la Comisaría Cuarta para radicar la denuncia, de modo que la Policía tiene conocimiento del hecho.

Por estas horas, Carolina intentaba establecer si una camioneta de similares características, que estuvo involucrada en un asalto armado a un supermercado mayorista de Roca, es la suya. Fue utilizada durante la mañana por cinco delincuentes armados que la dejaron abandonada y escaparon corriendo.

Lamentaron también que dentro de la camioneta estuviesen las únicas llaves de su casa, por lo que tuvieron que cambiar la cerradura; y las dos sillitas de sus nenas.

Robaruedas

El robo de autos en Cipolletti es un hecho bastante frecuente, y cuando no se llevan un vehículo, intentan apoderarse de sus ruedas, como ocurrió la semana pasada a la vuelta de Apapáchame, sobre Roca, entre Saenz Peña y Brentana. El vehículo en cuestión sigue en el lugar, sin sus ruedas.