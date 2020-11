Es inminente la vuelta del Tren del Valle

Desde el inicio de la cuarentena por la pandemia de Covid-19 el Tren del Valle dejó de funcionar y hasta hoy no había novedades sobre su regreso. Luego del pedido de los intendentes de Cipolletti y Neuquén, sumado a las gestiones del secretario general del gremio La Fraternidad, se conoció que la formación volverá a conectar ambas ciudades.

Si bien no existe una fecha concreta, desde el gremio indicaron que será muy pronto, y que prefieren no arriesgar una fecha exacta para evitar las expectativas que se podrían generar entre los usuarios y que quizás no se puedan llegar a cumplir.