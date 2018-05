Esta vez, fue en el Corralón Naciones Unidas, que recientemente se mudó a Kennedy e Yrigoyen. Ocurrió ayer, a plena luz del día y cuando los empleados atendían al público.

A media mañana, dos hombres ingresaron al comercio simulando ser clientes y, en cuestión de segundos, se apropiaron de una computadora que se encontraba en el mostrador. Sin levantar sospechas, se marcharon del lugar.

Entraron separados, pero la secuencia de las imágenes luego prueba claramente que el propósito que perseguían era el mismo: uno le cuidaba la espalda al otro para hacerse de la máquina. Como parte del ardid delictivo, hablaban por celular dentro del negocio. Miraban para todos lados y hasta se mostraban interesados en la maquinaria exhibida dentro del corralón, como si realmente fueran a comprar o pedir un presupuesto.

En un momento, uno de ellos tapó al otro en el mostrador para evitar que el empleado que atendía a otra persona alcanzara a ver cómo su cómplice se apropiaba de la computadora. Primero la desenchufó, luego se la colocó en la axila y la escondió debajo una campera oscura que llevaba en el hombro.

“Da bronca y amargura. Se ve que venían preparados para robar”, dijo el dueño del corralón, Marcos Munguía, en diálogo con LM Cipolletti.

La computadora que se llevaron, sin ejercer violencia, se conoce en el mercado como All In One (Todo en Uno), ya que el CPU y el monitor forman un único equipo. Esta característica hizo aún más sencilla la tarea de los delincuentes para ocultar el bulto.