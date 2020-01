Engañaron a una abuela y le robaron todos sus ahorros

La estafadora hizo que la mujer entre en confianza al obtener durante el diálogo varios nombres de su entorno, haciendo que la víctima no tenga dudas en avanzar con los pedidos que le realizaban.

Para evitar que sea víctima de una supuesta corrida bancaria, la falsa sobrina le dijo a la víctima que junte todos los billetes que tenía ahorrados para entregarlos en el banco, debido a que los mismos perderían vigencia en las horas siguientes.

Para ello, debían realizar una planilla con la totalidad de los billetes – incluyendo los dólares- los cuales deberían ser entregados en la entidad bancaria, para que luego sean reemplazados por otros billetes de curso legal. Pero todo era un engaño.

La estafadora mantuvo una comunicación telefónica durante más de una hora, desde que se hizo pasar por la sobrina hasta que envió a un hombre a retirar el dinero del domicilio, para evitar que la nonagenaria realice una consulta extra a otro familiar.

“Eran mis ahorros para subsistir, porque la jubilación no me alcanza. Espero que a nadie más le pase esto que me pasó a mi” dijo la mujer, en diálogo con medios de prensa de Bariloche.