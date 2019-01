El jugador, que regresaba a Irlanda donde comenzaría la temporada con su nuevo equipo, envió el mensaje a un grupo de Whatsapp durante el vuelo. "Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff", sostuvo..

Y agregó: "Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...".

El testimonio de Sala deja entrever el espeluznante momento que se vivía en el vuelo antes de la tragedia.

Sala había viajado a Francia para despedirse de sus compañeros de Nantes, lo que quedó reflejada en el último posteo en sus redes sociales.

¿Qué se sabe de la desaparición del avión de Emiliano Sala?