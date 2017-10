En el tercer puente, el seguro te cubre a medias

Si bien el puente y sus caminos de conexión fueron inaugurados en su totalidad, todavía quedan sectores de la rotonda sobre la Ruta 7 en la zona del Cañadón de las Cabras en los que no se puede manejar o se habilitan temporalmente con caminos alternativos de ripio.

Según informaron fuentes del gobierno nacional la ruta en cuestión reemplazará en el año 2018 a la actual Ruta Nacional 22 entre el puente de la Autovía Norte y la rotonda de las actuales rutas 22 y 151. Ese trayecto, que hoy se llama General Enrique Mosconi dentro de Neuquén, deberá tener nuevo nombre y la actual Autovía Norte y el tercer puente formarán parte de la nueva Ruta Nacional 22.

Desde dos aseguradoras afirmaron que “si bien la ruta puede no estar habilitada, el seguro va a cubrir todos los casos de siniestros viales provocados entre vehículos. Lo que hay que tener en cuenta es que las rutas pueden tener sectores no habilitados y si se produce una rotura del vehículo en un lugar de la ruta afectado por un arreglo, como puede ser una caída en un pozo o en un camino de desvío de tierra, eso no va a ser cubierto por el seguro”.

ACCESOS

La obra estará lista en marzo

El tercer puente permite unir la Ruta 151 con la Ruta 7 de Neuquén, pero no todas las vinculaciones y accesos a las ciudades se podrán usar por completo, al menos hasta marzo de 2018.

Se trata de una obra complementaria y fuera de presupuesto que la UTE CN Sapag y Luciano SA está construyendo: dos nudos viales, llamados rulos u hoja de trébol, en el Cañadón de las Cabras.