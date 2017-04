En el policlínico cipoleño nació otro bebé gigante: pesó casi 5 kilos

La joven madre llegó al centro médico el miércoles pasado con una cesárea programada debido al tamaño del niño. Según indicó la jefa del área de Neonatología, la doctora Alcira López, la mujer se internó para ingresar a la cirugía que estaba previamente establecida.

“El miércoles recibimos a un bebé que pesaba 4,640 kilos, con una talla de 50 centímetros. Por suerte no hubo complicaciones durante la cirugía y el niño nació bien, vigoroso, pero como todo chico de alto peso (mayor a los cuatro kilogramos) debe entrar en Neo para el control metabólico, especialmente el de glucosa. Los controles dieron resultados normales, y apenas la mamá se pudo levantar fue a probar si su hijo se prendía al pecho. El pequeño se prendió de inmediato y succionaba bien”, expresó la doctora a LM Cipolletti. Agregó que ya estaba en condiciones de irse a su casa, pero “vamos a esperar la evolución por cualquier complicación debido a las condiciones especiales del menor”, indico López.

Respecto de la madre, se conoció que ya había tenido una cesárea, pero no se conocieron detalles de su primer parto, ya que decidieron guardar discreción sobre la familia. Explicaron que quizás sea algo hereditario. “Hace muchos años que me dedico a esto y no me sorprende el tamaño. Si bien es un bebé grande, está dentro de los parámetros posibles”, comentó la médica.

Precauciones y un antecedente

Más controles: todos los bebés que nacen con más de cuatro kilos son sometidos a exámenes más rigurosos, para evitar complicaciones.

Alta: los chequeos dieron bien, especialmente el de glucosa, por lo que hoy la mamá y el bebé se irían a su casa.

Más grande: hace un año en el Policlínico nació Olivia, una beba de 6,130 kilogramos y 54,5 centímetros.

