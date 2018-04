En el peaje apuntan contra Vialidad por posibles despidos

“Tenemos todo el mantenimiento vial, la balanza (que controla los camiones de cargas) y las patrullas. Todos tenemos tareas”, afirmó el delegado sindical de los obreros, Diego Pifarre.

“Somos más de 70 familias que estamos en riesgo de quedar en la calle. Vialidad no quiere otorgar la concesión porque dice que no tenemos tareas. Nosotros tenemos a cargo todo el mantenimiento vial, la balanza, la patrulla que asiste a los automovilistas y tareas administrativas de la empresa en la zona y parte de Buenos Aires. Desde que dejamos de cobrar peaje se reasignaron tareas, y todos tenemos trabajo que hacer”, detalló Pifarre.

Casi al mismo tiempo que comenzaron a ser removidas las viejas cabinas sobre la Ruta 22, se instaló el rumor sobre el despido del personal. Desde Vialidad dejaron trascender que hay muchos trabajadores, pero poco por hacer. El personal fue heredado por CV1 de la empresa Caminos del Valle, cuando se disolvió el corredor vial 29 y desaparecieron las barreras del peaje hacia Neuquén.

Sin embargo, hay otros puntos del país en los que podría ocurrir lo mismo, como los peajes sobre la Ruta 11 en Santa Fe. Por eso, los trabajadores plantean que se trata de una política de Vialidad para reducir personal.

Pifarre anticipó que en los próximos días realizarán una panfleteada en la ruta para informar a los automovilistas sobre su situación.

