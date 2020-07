En Costa Norte viven con miedo por una banda de pibes chorros

Actualmente su familia se encuentra habitando otra vivienda, sin poder salir a la calle y comiendo de lo que algunos vecinos le pueden acercar. Tienen miedo de morir en manos de este grupo de jóvenes, que caminan impunes por las calles de la costa.

“Quieren matar a uno de mis hijos, al más chico, porque una vez ayudó a una mujer que estaba siendo golpeada por su pareja. Ese hombre es familiar de esta gente. Hace un tiempo lo invitaron a un cumpleaños y lo desfiguraron. Ahora nos destruyeron la casa, eran 12 personas, y entraron a matarnos. Ni la policía ni la justicia nos defiende, nos dicen que nos hacemos las víctimas. Dijeron que secuestraron un arsenal de mi casa, y se llevaron gomeras y un bate que teníamos para seguridad, y una ballesta oxidada que no funciona y la teníamos de recuerdo. Nos tuvieron que dar una tumbera porque vivíamos con miedo de que vuelvan a entrar: no tenemos cómo defendernos, están esperando que nos maten”, expresaron.

En esa vivienda funciona un taller mecánico, del marido de la mujer, y durante los ataques del fin de semana les rompieron autos que había de algunos clientes y que no tienen cómo afronta los gastos.

Costa Norte Hace unos días atraparon a dos jóvenes con tumberas y cuchillos.

“Mi marido está con dos costillas rotas y heridas en la cabeza. No podemos salir ni siquiera a comprar pan. No es vida esto. Mis vecinos saben bien quiénes somos, nos criamos acá, somos gente trabajadora. Somos pobres, pero honrados. Y este banda de chicos hace lo que quiere, están impunes porque saben que la policía no entra al barrio”, criticó. Agregó que los jóvenes se dedican a quemar casas del lugar y luego vender esos terrenos que quedan deshabitados.

Otros vecinos del barrio brindaron información en la misma sintonía que la mujer, advirtiendo que la zona se puso muy peligrosa. Apuntaron a la misma banda de jóvenes que acecha a los propios vecinos. Afirman que roban a plena luz del día, que caminan exhibiendo armas y que la cuarentena en el sector no se cumple, con negocios abiertos hasta la madrugada vendiendo bebidas alcohólicas.

“Costa Norte está muy peligroso, ya no se puede vivir. La gente grande se está yendo. Viven robando a la gente, sobre todo a los que cruzan el puente, apuntan con cuchillos y les sacan los teléfonos. Todos sabemos quiénes son. Quisiéramos que la gente del municipio se acerque y vea qué se puede hacer. Ni los taxistas quieren entrar al barrio”, explicaron personas de la zona.