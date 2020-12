En Cipolletti, los supermercados vuelven a abrir los domingos

El decreto nacional de urgencia que declara a Cipolletti como ciudad en fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio habilitó nuevas aperturas, algunas de las cuales se acercan bastante a la situación pre pandemia. El Municipio está en los detalles de una resolución inminente, sin perjuicio de lo cual ya es un hecho que todos los comercios esenciales y no esenciales pueden abrir de lunes a lunes, de 7 a 22 horas. Inclusive, los supermercados.

En diálogo con LMCipolletti, el jefe comunal agregó que el horario de apertura se extiende hasta la 1 de la madrugada para las confiterías, bares y restaurantes, también de lunes a lunes. Están analizando nuevos horarios para velatorios y cementerios, con un límite de personas si el ser querido que despiden no falleció por Covid-19.

Di Tella confirmó, además, que en Cipolletti estarán permitidas las reuniones sociales y familiares de hasta 20 personas en espacios cerrados. Si el motivo es celebrar un evento al aire libre, que puede ser cultural, social, recreativo o religioso, entonces es posible una concurrencia mayor, de menos de 100 personas. Así lo estableció el DNU 956/2020 publicado en el Boletín Oficial de Nación, este lunes, para todas las provincias y departamentos en DISPO, y ahora también lo establece la Provincia y el Municipio.

La norma tiene vigencia hasta el 20 de diciembre, días previos a las fiestas más importantes del año. En Cipolletti, todavía no se sabe si las nuevas flexibilizaciones se mantendrán en pie. Di Tella fue cauto y no quiso anticipar una resolución, porque la pandemia es dinámica y se evalúa día a día. No obstante, ya es un desafío reaperturar espacios y actividades que estuvieron vedadas más de 8 meses.

La vigencia de las nuevas concesiones dependerá de la curva de contagios, por ahora en franco descenso en Cipolletti. "Se cumplió lo que veníamos pronosticando en el Comité de Crisis. El descenso se vio reflejado en noviembre, gracias al comportamiento de las personas que en su gran mayoría cumplieron con las normas que nos rigen. Las nuevas aperturas tienen que ver con esto y la situación epidemiológica que tenemos en la ciudad", destacó Di Tella.

Hay rubros que todavía siguen bajo llave, pero tendrán ahora la posibilidad de volver con algunas condiciones. Es el caso de los salones de eventos tradicionalmente dedicados a celebrar cumpleaños, aniversarios, casamientos y fiestas de egresados. Según indicó Di Tella, los salones podrán reabrir como salones gastronómicos; y las actividades que realicen tendrán que ser al aire libre, sin pistas de baile y con distanciamiento social. "Los boliches continuarán cerrados, a menos que se conviertan en espacios gastronómicos", concluyó.