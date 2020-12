En Cipolletti, las tasas municipales serán un 35% más caras

La concejal Lorena Yensen tomó la palabra por el bloque Juntos Somos Río Negro y reconoció que si bien "a nadie le gustaría aumentar", el Municipio de Cipolletti "está absolutamente condicionado por la inflación, en los costos de insumos y mano de obra".

Consideró que, en este contexto, el aumento es "ajustado y equilibrado". Incluso, porque indicó que la expectativa inflacionaria para el año 2021 es importante. Recordó que el índice previsto por el Banco Central de la República Argentina habla de una inflación anual que supera el 52 por ciento.

"Este es un Estado local que estuvo a la altura de las circunstancias y se ha puesto en lugar del contribuyente", aseveró la edil del oficialismo.

Recordó, además, que la Corte Suprema de Justicia establece que para que sea legítimo (el aumento) tiene que haber correspondencia entre el costo de los servicios y su contraprestación. Tiene que haber cierta proporcionalidad y racionalidad, lo que no significa equivalencia.

"Sería una tasa que reúne las condiciones de equidad y solidaridad. Porque es equitativa para todos, aunque superior para quienes paguen una valuación fiscal más alta; y solidaria porque en los asentamientos no se pagan tasas, pero no por eso no se les va a prestar servicio", explicó la concejal. Refirió, entonces, a la necesidad de regularizar las tomas para distribuir la carga tributaria y mejorar la calidad de todos.

Vale recordar que el Municipio eximió del pago de algunos impuestos a los comercios que permanecieron cerrados durante la pandemia, algunos de los cuales todavía siguen en esa situación. También a los que utilizan la vereda y parte de la calle para sacar sus mesas y sillas, en el marco del programa Macro Manzanas Sustentables. Por el uso de este espacio público, serán eximidos de pago de diciembre a marzo de 2021.

Incluso, El Ejecutivo quiere librar de pago a todos los que fueran abrir nuevos comercios durante los próximos seis meses. "A nivel nacional no se eximió a nadie, a nivel provincial tampoco; y no conozco municipio de Río Negro que haya eximido tanto de tasas a los contribuyentes", resaltó Yensen.

Sin embargo, la oposición no compartió estos argumentos. La concejal Flavia Boschi (Cambiemos) consideró que no hay argumentos sólidos para llegar a ese número. "Es especulativo, nadie sabe lo que va pasar con la pandemia", agregó. Además, advirtió que al vecino ya le está "costando muchísimo" cumplir con sus obligaciones. Tanto es así que, indicó, sólo el 20 por ciento de los contribuyentes pago las tasas este año. Por lo tanto, dijo que "no hay garantías" de que puedan hacerlo en el 2021."Pedimos prudencia con los dineros de los vecinos. Y que se vote en conjunto con el presupuesto, no un mes después", sostuvo Boschi.

Su par Carlos Martínez Larrea se expresó en la misma dirección. "Nosotros votamos el presupuesto porque no preveía un aumento de gastos. No se sabia que suerte iba a correr la recaudación. Votamos varias exenciones. Demostramos ser una oposición responsable desde el principio, pero en la reunión que tuvimos con Hacienda nos enteramos que se preveía un aumento en las tarifas. Vimos los números para compensar la alta morosidad que todavía hay. Y a las personas que pagan, las vamos a castigar con un aumento. Entonces, hay que ser muy cuidados. Es un año totalmente extraordinario. La gente no necesita pagar mas impuestos", afirmó.

Más tarde se expresó la concejal Victoria Alfonso (Frente para la Victoria), quien coincidió con el planteo que realizaron sus colegas de Cambiemos, en cuanto a que "no pueden seguir pagando los costos de la ciudad únicamente las clases medias o trabajadoras. Necesitamos que la modalidad de cálculo sea más equitativa". Además, advirtió que la caída significativa que tuvo la recaudación municipal tiene que ver con la crisis que estamos viviendo.

Recordemos que el Municipio cobra tasas municipales a los contribuyentes por los servicios de recolección de basura, riego o barrido de calles, alumbrado y conservación de calles y caminos.

Otra modificación aprobada

Durante la sesión, también se aprobó por mayoría una modificación al Código Tributario que beneficia a los contribuyentes que pagan por adelantado. De acuerdo al artículo 50 de la presente norma, tienen un descuento del 20 por ciento que Juntos Somos Río Negro consideró insuficiente porque, de cara a la suba inflacionaria, no conviene. Por eso, solicitaron duplicarlo.

"Pedimos que sea de un 40 por ciento de descuento sobre la tasa pura del contribuyente, así resulta atractiva para el que paga de forma adelantada", comentó Yensen. De esta manera, sobre una tasa pura de mil pesos, el contribuyente que paga por adelantado podría pagar 4.800 pesos menos.