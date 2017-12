“Tenemos que mejorar ese número. Se supone que tenemos que tener entre cuatro y seis ablaciones por hospital cabecera, como mínimo. Esa es la meta para el año próximo, si la superamos, mejor”, sostuvo Leonor Ilabaca, la licenciada en Enfermería que recientemente tomó la posta del Cucai en Cipolletti, y también se desempeña como docente de la carrera en la Universidad Nacional del Comahue.

En la comparativa con otras provincias, Río Negro está muy abajo en la lista de donantes reales. Puntualmente, ocupa el 19º lugar, con tres ablaciones (dos en el hospital de Bariloche y una en Roca), de 543 en total. Le siguen Jujuy y Tierra del Fuego, con dos, y Catamarca y La Pampa, con una.

“Estamos así porque no mandamos muchos órganos a Buenos Aires, donde se practican los trasplantes. Y esto ocurre porque no teníamos al Cucai funcionando en todos los hospitales, acá en Cipolletti no funcionaba”, reconoció Ilabaca.

Sin embargo, advirtió que desde hace un par de meses la provincia ha tomado la decisión de apostar fuertemente a la donación de órganos, y por eso se produjo su designación como referente en la zona comprendida entre Catriel y Fernández Oro. En adelante, la idea es que los cuatro hospitales que tienen complejidad seis en la provincia puedan hacer ablaciones, ya que en la actualidad sólo están en condiciones los de Bariloche y Roca.

En la provincia, según los registros en tiempo real del Incucai, hay 198 personas que esperan un trasplante de órganos, de los cuales 120 necesitan un riñón y 16 son pacientes hepáticos. Con ese número, se coloca en el decimosegundo lugar de una lista nacional que incluye la demanda de 7913 personas.

No hay datos reales respecto de la cantidad de personas que expresan su consentimiento para donar órganos en Cipolletti y Río Negro, pero a nivel nacional, más de 80.000 personas se registraron como donantes de órganos, lo que representa miles de nuevas oportunidades para los pacientes que esperan un trasplante en todo el país.

En tanto, la cantidad de trasplantes que se lograron hacer en 2017 (1338), en comparación con la demanda existente (7913) que hay en el país, representa el 17 por ciento. Los datos se actualizan cada hora en la página del Incucai.

Sólo dos hospitales están en condiciones de realizar la práctica, aunque se sumarán los de Cipolletti y Viedma.

Generar conciencia

Por eso es tan importante insistir en las campañas de difusión para crear conciencia. Ilabaca comenzó a hacerlo con charlas científicas a profesionales del hospital de Cipolletti y de otros puntos de la provincia, y la idea es salir a la comunidad para socializar la temática, probablemente el año que viene.

“La gente cree que a una no le va a tocar, hasta que le pasa. Por eso es importante socializar el tema, sacar mitos y sumar adherentes. La donación de órganos depende mucho de la solidaridad de la otra persona”, concluyó Ilabaca.

Cómo registrar la voluntad

Las personas que deseen donar sus órganos pueden registrarse llamando al 08005554628, ingresar a la página www.incucai.gov.ar o declararlo cuando renuevan el DNI.

53 Los rionegrinos que esperan córneas

Es el trasplante más común, pero igual hay una larga lista de personas a la espera de la buena voluntad de los demás.

4 Los trasplantes del año entre familiares

Las donaciones de este tipo son cada vez más comunes, incluso en Río Negro, aunque dependen de numerosos factores.