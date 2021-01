MasterChef Celebrity tuvo una nueva gala cargada de tensión y emotividad. Vicky Xipolitakis se quedó afuera de la competencia al no poder superar el desafío de cocinar un plato que nunca en su vida había probado: un pato pekin con jalapeño, mango, miel, huevos, zapallo, hinojo, batata y melón chino. En la despedida, no pudo evitar las lágrimas y, conmovido, Germán Martitegui le dedicó un sentido mensaje.

Tras la devolución del jurado y una intervención de Santiago Del Moro y Andy Kusnetzoff hablando de la alegría de Vicky y los prejuicios que había tenido que afrontar cuando muchos dudaron que fuera ella la que cocinara, la participante manifestó emocionada: “A mí lo que no me gusta es la violencia, porque yo sufrí mucho. Puede ser verbal, física...". "Perdón, quiero dar alegría”, agregó sin poder contener las lágrimas.

Al enterarse de que ya no seguía en el programa, la Griega expresó: “Gracias, los quiero mucho con todo mi corazón. Lloro por ustedes, porque los veo sufrir. Yo estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros, por ustedes yo también crecí. Santi te adoro, es un placer trabajar con vos. La producción, son los mejores chicos. Todos. Hagan de cuenta que me estoy riendo...Son lágrimas de felicidad. Los amo a todos. Fue lo mejor que me pasó en mi vida poder estar acá. El trabajo más importante después de ser mamá. Pensé que no tenía vida, quedamos tiraditos y pensé que no podía".