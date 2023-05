Embarazo adolescente: "La violencia obstétrica es mayor"

Sucari remarcó que "el maltrato está naturalizado" sobre la franja etaria de 13 a 21 años por las asimetrías que se generan entre el personal de salud y las adolescencias gestantes."Eso es producto de los estigmas que recaen sobre mamás y papás adolescentes, todos los prejuicios y estereotipos". La referente de Kaleidos, detalló que este tipo de violencia puede sufrirse durante el preparto, parto y postparto, tanto es cuestiones físicas como psicológicas.

La violencia física son todas aquellas acciones innecesarias, no informadas o no consentidas que pueden afectar a la persona gestante. "Se ejercen sobre el cuerpo acciones innecesarias o inapropiadas, no se le consulta a la embarazada sobre ciertos procedimientos, muchas veces se usa medicamento para acelerar el parto o no se le consulta la posición. También cesáreas innecesarias", explicó Sucari aunque resaltó que hay cuestiones de urgencia que requieren decisiones específicas de los profesionales de la salud.

Sobre la cuestión psicológica, resaltó que muchas adolescentes sufren humillaciones por la edad o comentarios ofensivos por haber tenido relaciones sexuales. "Te gustó tener relaciones sexuales y ahora te quejas", ejemplificó Sucari. Además, recordó que "separarla de su pareja o no darle la oportunidad de que esté acompañada, eso también es violencia obstétrica".

El maltrato sufrido durante el proceso de preparto, parto y postparto genera marcas tanto físicas como emocionales muy profundas. "Impactan en su relación con el bebé, con la lactancia, con el cuerpo. Una de las consecuencias que nos preocupa mucho es que se alejan del sistema de salud por esta vulneración de derechos y ya no quieren consultar con el personal de salud", sostuvo Sucari.

Para la referente, es fundamental la Educación Sexual Integral para trabajar el tema con los más jóvenes, pero también incorporar la temática en los espacios de formación de profesionales de salud. "Es necesario fortalecer una mirada más empática del embarazo adolescente".

Por último, recordó que en Argentina 7 de cada 10 embarazos en la adolescencia no son intencionales.

Kaleidos realiza una campaña sobre esta problemática con una serie de podcast titulados "Esta es mi historia: relatos sobre violencia obstétrica en la adolescencia" que podés ver escuchar haciendo clic acá.