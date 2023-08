Triunfo de Milei: "La gente se animó a un cambio de rumbo"

"Nosotros sabíamos perfectamente que no estaba cayendo, que era parte de las operetas que estaban trazando los periodistas amigos y lo puso adelante la casta que permanentemente obstruía el camino para sacarnos de la elección. Lo vivimos en Río Negro y para que Javier no pudiera llevar adelante esta gran transformación. La familia argentina fue a votar porque tampoco fueron los jóvenes. Primero decían que era el fenómeno barrial y después era que solamente los jóvenes y ayer se puso en evidencia que no. Fuimos todos a votar, fuimos todos a defender esa libertad y ese derecho de seguir viviendo en democracia", aseguró.

La candidata a diputada por la alianza FE La Libertad Avanza, sostuvo que Milei es una persona técnica, profesional. "A diferencia de como se lo ve tan eufórico, permanentemente en los medios, a él se lo ve muy cómodo en cada cosa que dice, que hace, porque está preparado para llevar adelante todo esto", afirmó Villaverde. Agregó que más allá de las figuras que encabezan el partido, "la gente confío en una nueva forma de hacer política, confío en que no les vamos a fallar como los han fallado los políticos tradicionales y confiaron en mí, que indudablemente voy a apoyar incondicionalmente a Javier Milei en el Congreso para votar todas las leyes y sacar este país adelante".

Sobre las prioridades que llevaría al Congreso remarcó el tema de la inseguridad y crítico el rol de JSRN en la Cámara Baja. "Yo entiendo que la inseguridad no se combate con declaraciones, sino que se combate con acciones y legislación. A juzgar por los hechos, los actuales diputados nacionales de Río Negro en el Congreso durante estos cuatro años no presentaron un solo proyecto de ley para terminar con el nefasto zafaronismo y la puerta giratoria de los delincuentes. Viven encerrados en su despacho y llenos de privilegios que son vivienda, autos, choferes, pasajes, secretarios, asesores, todo eso pagado con nuestros impuestos", disparó.

Por último, remarcó que FE y Libertad Avanza, tiene la respuesta a lo que "el argentino está necesitando y pidiendo a gritos a través de un mensaje muy esperanzador, es el que se ve en las urnas. Con Javier Milei la podemos llevar adelante. Por eso digo que para el domingo 22 de octubre debemos ratificar que estamos dispuestos a cambiar en serio y hacer un Río Negro rico en oportunidades y para todos".