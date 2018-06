La denuncia se conoció luego de que la nena de 13 años les cuente a sus padres la incómoda situación que estaba padeciendo con su entrenador de fútbol. El hombre, de unos 50 años, le escribió mensajes desubicados a través de Whats App en los que le hacía insinuaciones sexuales, le pedía fotos y le decía que se ponía nervioso cuando la masajeaba.

Luego de conocerse el hecho, el hombre escribió un mensaje público en su muro de Facebook diciendo que fue a pedido de su abogado para aclarar lo que ocurrió.

“Me conecté porque mi abogado me lo pidió, y así les cuento lo que sucedió con esta chica. La verdad es que sí hay mensajes, pero nunca pensé que lo iban a tomar para escracharme de esta forma. La gente que me conoce sabe que yo no soy esa persona que dicen que soy. Hay mensajes que no corresponden en esa captura que anda dando vueltas. Hoy me presento a la Justicia para ponerme a disposición y que vean todo lo que tengo. No es justo lo que estoy pasando yo, y mi familia. Quiero decir que esto está armado por alguien e iré a fondo para ver quién lo armó y espero que se retracten por lo que han dicho y hecho”, escribió el entrenador.

En su publicación continuó diciendo que “los quiero hacer responsables de todo lo que le pase a mi familia. Igual ya tomé una decisión: que si la Justicia no me cree yo no podré seguir viviendo”, relató.

Agregó que “con lo que han hecho me despojaron de todo lo que más quería, mi familia, mis actividades. La verdad me quitaré la vida porque no podré seguir viviendo con lo que hicieron. Por unos mensajes que sacaron de contexto, y que además ya le pedí disculpas a la familia y a la chica por si les molestó”.

mensaje acosador dt

¿Qué decían los mensajes?

“Me ponías nervioso cuando te hacía masajes en tu pierna. ¿A vos no te agarraban nervios?”, fue una de las primeras frases que desató la polémica. La nena intentó desviar el tema de conversación en todo momento, pero el entrenador no lo permitió. “Qué tal, pero qué foto clavamos, eh. Estamos copados, en Mardel va a hacer con una microbikini”, continuó.

En mensajes posteriores, el DT le dijo que era hermosa y que debía tener plena confianza en su criterio por ser “un hombre que sabe” y que si sus compañeras le decían lo contrario, era porque seguramente gustaban de ella. Horas más tarde le envió fotos de su cara mientras se encontraba recostado sobre una cama.

“Me quedé con ganas de abrazarte ayer. Te estaba mirando en esa foto (de perfil) así te recuerdo porque ya me estoy olvidando de vos. Al menos veo esa foto porque no tengo otra. Si no, me vas a tener que mandar una”, fue uno de los últimos comentarios que hizo el DT acosador de menores. De manera terminante, la nena le dijo que no le enviaba fotos a nadie y luego alertó a sus padres.

LEÉ MÁS

Acusaron a un entrenador de fútbol por acosar a una nena de 13 años

Denuncian a un taxista por acosar a una chica de 16 años

Los dramáticos audios de la adolescente que fue acosada sexualmente por un taxista