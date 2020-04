El STJ criticó al abogado que pidió el fin de la feria

En los últimos días, Lauriente dirigió dos misivas al STJ y, por este motivo, Piccinini salió con los tapones de punta en un comunicado que se conoció el jueves a última hora.

De manera inicial, planteó que la pandemia del coronavirus “sobrevino en todo el país de modo intempestivo”, y le recordó: “Todas y cada una de las determinaciones asumidas por este Poder Judicial a fin de llevar adelante el servicio público de Administración de Justicia, se han diseñado en cumplimiento de los lineamientos establecidos por los DNU del Poder Ejecutivo nacional y sus similares de la Provincia, y en este último caso por integrar el comité de crisis junto a los restantes poderes del Estado provincial”.

El abogado de Roca también se había quejado porque no conformaron un comité de crisis junto al gremio de los judiciales. Sobre este punto, enfática, la jueza precisó: “Ha sido decisión de este Poder, cuyo gobierno no comparte con Colegio o Asociación alguna, continuar prestando el servicio privilegiando las cuestiones urgentes, entre ellas la percepción de los honorarios de los profesionales asociados al Colegio que preside”.

Desde el Poder Judicial se indicó que, en una nota remitida únicamente con su firma, Lauriente “había solicitado volver a prestar el servicio de justicia de manera presencial”. En el escrito, hizo hincapié en que “el virus no dejará de circular en la sociedad cuando termine la cuarentena”. Después, desafiante, agregó: “Tampoco resulta razonable pretender evitar totalmente el riesgo de contagio, ello es una falacia y solo puede justificarse en un sentimiento de superioridad con relación al resto de la sociedad”.

“No he identificado aporte constructivo”

Para Liliana Piccinini, el presidente del Colegio de Abogados no ofreció ningún aporte y se limitó a denostar a los magistrados. “Procure guardar las formas de decoro, demostrando real disposición para contribuir en esta emergencia, toda vez que de la extensa retahíla de exigencias de su misiva no he identificado aporte constructivo y/o colaborativo alguno”, resaltó la jueza. Por último, lo invitó “a la tarea reflexiva y despojada de todo otro interés que no sea el de un operador del sistema, comprometido y consciente de la gravedad de las circunstancias”.

LEÉ MÁS

Se descartó coronavirus en un paciente de Cipolletti

Acusaron por la muerte de la nena de tres años a la madre y su pareja