Con la mayoría, se aprobó este jueves por el Senado, luego de haber pasado por Cámara de Diputados. Al tener la conformidad de los dos recintos, el Poder Legislativo envió al Ejecutivo este proyecto para que lo promulgue y se convierta en ley.

https://twitter.com/SenadoArgentina/status/1288945475224244224 Con 40 votos afirmativos y 30 en contra queda aprobado el proyecto de ley que establece el régimen legal de contrato de #teletrabajo — Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 30, 2020

Pero, ¿qué significará esta ley?

La esencia del proyecto radica en la igualdad de derechos y obligaciones laborales. Para eso, las personas que hagan teletrabajo pasarán a estar dentro del marco regulatorio de la ley de trabajo. Esto significa que, por ejemplo, la remuneración de los teletrabajadores no podrá ser inferior a la que se percibe bajo modalidad presencial y los convenios colectivos deberán prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo.

Por otro lado, la jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato y, las plataformas, herramientas y sistemas utilizados deben ser aportados por el empleador.

A su vez, el teletrabajador tendrá derecho a no estar conectado a los dispositivos digitales o tecnologías de la información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias. También este tipo de empleado tendrá derecho a la compensación por mayores gastos en conectividad o consumo de servicios que deba afrontar. Esta compensación quedará exenta del pago del Impuesto a las Ganancias.

Por su parte, el cambio de una posición de trabajo presencial a uno de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, deberá ser voluntario y el consentimiento tendrá que prestarse por escrito.

"Una apuesta a la mediocridad"

El senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich cuestionó este jueves al oficialismo por no haber aceptado cambios en el proyecto de ley que se aprobó esta tarde en el Senado y advirtió que “una vez más se apuesta a la mediocridad”.

La bancada de este partido opositor firmó un dictamen en minoría en desacuerdo con aspectos de la ley que, a su criterio, tornaban "más rígida" la regulación y "desalentaban" a los empleadores a promover puestos de trabajo de esta naturaleza.

“La frustración se transforma en indignación, ya que al no haber modificaciones no hay consensos. Si se proponen cambios y no se aceptan, difícilmente eso sea un ejercicio de consenso”, expresó Bullrich en el cierre de los discursos durante la sesión del Senado en la que se debatió la nueva ley de teletrabajo.

Para Bullrich, “esta ley no solo no va a crear más trabajo” sino que “va a generar más incertidumbre” y consideró que la norma establece “restricciones creyendo que con eso se garantiza algo y no es así”.

“La tecnología avanza y creemos que la vamos a frenar con una nueva ley en un momento donde el mundo se achicó por la pandemia”, había añadido minutos antes de la votación.

Con el proyecto de ley ya aprobado por las dos cámaras, se encargará el Poder Ejecutivo de dar la última aprobación y promulgarla.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y deberá reglamentarla dentro de los 90 días. En el ámbito de su competencia se deberán registrar las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el sistema o plataforma a utilizar y la nómina de personas que desarrollan estas tareas.