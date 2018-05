La mujer y el niño salieron ilesos del accidente, pero un nuevo capítulo de violencia y amenazas expuso que vivían en riesgo permanente y finalmente la Justicia decidió encerrar al hombre, de apellido Pereyra. Ayer se conoció que otra ex pareja sufrió violencia de género, con amenazas de muerte similares a las de su víctima más reciente (ver aparte).

La fiscal Rita Lucía solicitó que el hombre pasara cuatro meses preso mientras avanzaba la investigación en su contra. Sin embargo, la jueza de Garantías, Florencia Caruso, dispuso la mitad de tiempo de encierro. La Fiscalía deberá avanzar para reunir las pruebas necesarias en ese lapso y pedir el juicio antes de que sea liberado.

El hombre forzó a su ex y al nene de dos años a subir a un auto, en la ruta les dijo que iban a matarse y soltó el volante para que el vehículo se estrellara

Según relató Lucía, el acusado fue al domicilio de su ex pareja e ingresó con ayuda de un menor de edad. Una vez adentro, obligó a la víctima y a su hijo de dos años a subir a un vehículo Fiat Palio. Por eso lo acusan de privación ilegítima de la libertad.

Luego, el acusado emprendió viaje hacia Cinco Saltos, lanzando frases amenazantes en contra de su ex pareja en distintos momentos. Le aseguró que iban a matarse y después le dijo que su plan era que los tres murieran. En ese momento, soltó el volante y el auto se desvió hacia un canal de riego. Según los relatos escuchados en la audiencia, la propia víctima habría controlado la trayectoria del vehículo para que el accidente no fuese peor.

secuestro

Además de la denuncia por secuestro, la fiscal también le formuló al sujeto cargos por un segundo hecho de amenazas, ya que en abril su ex pareja fue a la casa que compartían a buscar sus cosas y él la roció con alcohol y le dijo que iba a prenderla fuego. Ese día fue la primera vez que ella logró salvarse del violento.

--> Otra pareja, el mismo temor

Otra ex pareja de Pereyra relató un calvario similar al de la mujer que fue secuestrada. La joven tiene un hijo en común con el acusado y teme por su vida. “Me pegaba embarazada y me amenazaba. Dijo que me iba a prender fuego la casa conmigo adentro”, relató.

La joven de 17 años convivía hasta hace unos meses con el acusado y su pequeño hijo de sólo 6 meses en Fernández Oro. El hombre, a su vez, mantenía una relación con otra mujer, con quien tiene otros dos nenes.

“El jueves –antes del secuestro– estuvo acá y me comentó que su ex no la dejaba ver a los nenes. Yo sabía que él tenía una prohibición de acercamiento, pero nunca me imaginé lo que iba a hacer”, explicó la joven en diálogo con LM Cipolletti. Ella también había sido víctima y pidió una prohibición de acercamiento por amenazas de muerte.

“Él no aceptaba que las chicas lo dejaran”, manifestó la joven.