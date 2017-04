El riesgo de tener un dogo

En la ciudad está proliferando prácticamente como una moda descontrolada la tenencia perros bravos, el principal de los cuales aquí es el american pitbull terrier. Sin embargo, se está dando una irresponsable tendencia a cruzar machos dogos con hembras pitbull, lo que de una descendencia tanto o más riesgosa que la de sus progenitores.

Así lo alertó ayer el director de Zoonosis, el veterinario Eduardo Fernández, quien destacó que el vecino Nicolás Gutiérrez, propietario del dogo macho campeón argentino, de quien no tenía antecedentes en la materia, únicamente puede tener sus animales para su hogar y no puede vender crías. En ese caso estaría cometiendo una infracción y podría ser multado dadas las prohibiciones que hay en la ciudad. Además, enfatizó que como cualquier otro tenedor de perros feroces, solamente puede pasearlos con bozal y correa, y debe tomar todos los recaudos para que no se escapen ni anden sueltos por la calle.

Coincidió en que un cuidado adecuado y equilibrado de los canes peligrosos es el único medio para que se comporten bien, pero enfatizó que tenerlos habitualmente dentro de las viviendas no es recomendable porque “por más manso que sea uno de estos perros, en cualquier instante pueden reaccionar mal y morder”, por su conformación genética. Su mordida “no es el tarascón de otros perros, ya que están preparados para morder, sacudir la cabeza y arrancar pedazos de carne”, manifestó.

Consideró que tener cuatro dogos en una casa ubicada en la zona urbana no resulta aconsejable por el gran porte de los dogos, pero dijo que si aquél vecino estima que su dedicación a los animales es la adecuada, está dentro de su responsabilidad. Fernández dijo que está abierto el registro de los tenedores de canes bravos pero que son pocos los que se han acercado a cumplir el trámite.

10 razas peligrosas, entre ellas el dogo, el pitbull, el rottweiler, el fila brasilero y el tosa inu.