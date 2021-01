El reencuentro sorpresa de Sofi Morandi y Lucas Spadafora en Neuquén

Debido la constante incertidumbre en cuanto al cierre de las fronteras, y a la suba –y restricciones para la compra- que tiene el dólar, muchos famosos decidieron hacer turismo en el país. Fue así que dos ex Cantando por un Sueño se terminaron reencontrando en Neuquén , para luego partir rumbo a San Martín de los Andes.

Dada la emoción, Sofi Morandi no dudó ni un segundo y rápidamente compartió la situación a través de sus historias de Instagram. “No lo puedo creer. Me trajeron una sorpresa. Venían Vane y Luchi y miren quién llegó de sorpresa”, se la escucha decir a la joven eufórica, para luego enfocar al ex compañero de Lola Latorre en el Cantando.

“Bienvenidos a Neuquén”, agregó, y luego compartió un video de Pellizzeri, en el que se muestra a todo el grupo bailando en las afueras del aeropuerto, mientras corean la frase: “Vamos al sur”. Ese posteo fue acompañado por las etiquetas: “Yendo, San Martín de los Andes”.

Por el momento, no dieron a conocer detalles de cómo viajarán a la ciudad cordillerana, pero teniendo en cuenta las distancias, podrían hacerlo en auto y conocer a fondo los paisajes de la provincia. Lo que es seguro es que en los próximos días los jóvenes coparán sus perfiles con imágenes de la localidad neuquina.

Más famosos en el sur

Wanda Nara, Mauro Icardi y sus cinco hijos dijeron presentes en Neuquén días atrás, cuando visitaron la estancia del esposo de Zaira, Jacob Von Plessen, en San Martín de los Andes. Allí realizaron diferentes actividades al aire libre, como cabalgatas y paseos por la zona. Sin embargo, también hubo tiempo para disfrutar del sol a la orilla del lago.

La flamante pareja de Gustavo Bermúdez y a Verónica Varano dijo presente en esa misma ciudad neuquina y viajaron exclusivamente para celebrar la llegada del año nuevo.

En tanto, por Villa La Angostura pasaron Jorge Rial y su esposa Romina Pereiro. Según lo que el intruso dejó ver en las redes, el matrimonio disfrutó de las bellezas naturales de la ciudad.

Nicole Neumann hizo lo propio –además realizó una visita fugaz a Bariloche- y pasó Navidad en la casa de su hermana, Geraldine, quien está instalada en la cordillera desde el inicio de la pandemia.

Por último, Cale Ruggeri también visitó ese destino, y tras recargar energías, regresó a Buenos Aires, y allí anunció que tenía COVID-19.