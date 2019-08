El recambio ofensivo que ilusiona a Cipo

“La delantera está bien, hay competencia arriba. Es bueno saber que todos están metidos y hay recambio”, sostiene Pablo Vergara, el volante ofensivo que se convirtió en el goleador de la temporada pasada.

Llegaron dos atacantes más que interesantes, como Nicolás Trecco, ex Roca y Alvarado, entre otros, y Hernán Altolaguirre, con pasado en Brown de Madryn y Rivadavia de Lincoln. Y también un mediapunta picante como Brian Visser, que acaba de ascender con el mencionado equipo marplatense.

"La delantera está bien fuerte, hay competencia arriba. Es bueno saber que todos están metidos y hay recambios. Se armó un buen plantel, lo veo bien al equipo”, dijo Pablo Vergara, goleador de Cipo el torneo pasado

"Hay más variedad, jugadores con experiencia y jóvenes, y eso es clave porque será un torneo largo. Trabajo para ser titular, me siento bien, pero ayudo donde me toque”, dijo Daniel “Monito” Opazo, casi no tuvo chances en su vuelta por una expulsión.

“Es muy parejo todo, un jugador nuevo siempre trata de mostrarse y dar lo mejor para que el técnico lo vea. Pienso que se armó un buen plantel, con jugadores muy parejos que han demostrado que son jóvenes y con experiencia. Se lo ve bien al equipo. Quedaron el Monito Opazo, Enzo Romero, que anduvieron bien en la pretemporada”, recordó el propio Vergara.

Justamente Opazo, quien está a préstamo de Newell’s (ver aparte), también se refirió al importante recambio que tiene el Albinegro de tres cuartos de cancha en adelante. “Hay más variedad y ojalá que estemos fuertes para poder hacer goles y que nos vaya bien. Hay varios jugadores con experiencia y jóvenes también, eso es importante para un torneo que va a ser duro”, coincidió con Vergara el Monito.

A nivel personal, sostuvo: “Las expectativas son siempre las de pelear arriba, va a ser un torneo duro, pero lo encaramos con fe”.

Esa confianza es la que le permite ilusionarse con un lugar en el 11 pese a tanta competencia. “Trabajo para eso, me siento muy bien y quiero aportar lo mío. Estamos todos iguales, para sumar y tirar para adelante, el profe después decide a quién le toca”, redondeó.

3 refuerzos ofensivos trajo Cipo: Trecco, Altolaguirre y Visser. Tenía una buena base

“Que decidan Cipo y Newell’s”

El caso del Monito Opazo, delantero surgido en la cantera que ya debutó en Primera División del fútbol argentino con la camiseta de La Lepra rosarina, es particular.

Arranca el Federal con Cipo pero en diciembre se vence el préstamo.

¿Vuelve a Newell’s en el receso? ¿Quiere quedarse?

Le preguntamos por el tema y, con su amabilidad habitual, Opazo respondió: “Tengo contrato hasta diciembre, voy a dejar todo como lo hice siempre y que después sea un problema de Newell’s y de Cipo para ver si me quedo o vuelvo a Primera”.

Dicen que el Monito vuela en los entrenamientos. Veremos si puede mejorar lo que hizo hasta aquí en su celebrado retorno.