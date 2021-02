El presidente rompió el silencio tras el escándalo del Vacunatorio VIP

“Le exigí la renuncia con dolor. Ginés (González García) era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, sostuvo el presidente Fernández en declaraciones brindadas al diario Página 12.

gines alberto.jpg El presidente Alberto Fernández admitió que le dolió separar del cargo al ex ministro Ginés González García.

“Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan estos privilegios”, agregó el mandatario.

Según informaron en ese medio, el presidente se enteró del escándalo del Vacunatorio VIP el jueves por la noche, horas antes de que saliera a confirmarlo Verbitsky. En ese momento, Fernández se encontraba cenando con el ministro de Economía Martín Guzmán.

Según trascendió, el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, fue el que le comunicó la noticia que le hizo atragantar la cena. La información que manejaban era que el tema iba a ser tapa del diario Clarín en los próximos días, entre el viernes y el sábado.