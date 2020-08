El Presidente anunció la vuelta a fase 1, pero Río Negro seguirá igual

El presidente expresó que aumentar la circulación aumenta el riesgo de contagio, y que es una consecuencia que no se puede evitar. Por eso, pidió mayor responsabilidad social para evitar encuentros y cumplir las medidas de prevención.

“Estamos en un momento en el que estamos preocupados, y cansados. Estamos lejos de resolver el problema. Para la vacuna faltan cuatro meses y necesitamos que el sistema no se sature. Hemos resuelto mantener el sistema que tenemos con algunas correcciones hasta el 30 de agosto. Acordamos con los gobernadores que en las zonas rojas vamos a volver a fase uno con control estricto de la circulación”, afirmó.

Fernández dijo que el gran problema es que el virus se expandió por todo el país. “Miren lo que pasa en Río Negro”, explicó mientras señala al Alto Valle en el mapa y contó la expansión de la pandemia. En ese momento advirtió el retorno de la Fase 1 del aislamiento, pero luego no contempló a la provincia al enumerar las zonas contempladas. Advirtió que cada zona se detallará cuando se publique el decreto en el Boletín Oficial.

“El problema no es cómo hace dos meses atrás, es mayor. Y eso hace que la cama se ocupe a otro ritmo y nos exija más cuidados. Por este cuadro ayer hablé con los gobernadores con quienes debíamos tomar una decisión en conjunto (entre ellas Arabela Carreras). Todos los gobernadores atribuyeron el aumento de casos a la mayor circulación. El gran problema que tenemos son las reuniones sociales, porque es allí donde el virus circula con mayor facilidad”, agregó Fernández.

"El mundo está enfermo y la verdad es que la única medicina que encontramos hasta aquí es acotar lo máximo posible la circulación de las personas. No estamos en condiciones de disponer con quién me encuentro o no, sin que ello no suponga un riesgo", recomendó. y Agregó: "Les pido la máxima prudencia al momento de encontrarse con otros. Yo no disfruto de ninguna cuarentena que no existe, hace mucho meses no existe. Seguimos hablando de cuarentena, sin que en la Argentina exista cuarentena porque la gente circula, la actividad económica está en un 90%", indicó Fernández.

El Presidente dijo que se mantendrá el distanciamiento social en las zonas con menor circulación del virus y se habilitarán algunas actividades más, como deportes individuales.

"Somos uno de los países con menor cantidad de muertes por millón de habitante en América Latina", señaló el Presidente y detalló que son 155 cada millón de habitantes, solo por encima de Uruguay y Paraguay.

"En casos superamos a Ecuador, porque el nivel de testeos aumentó considerablemente", agregó, y dijo que se ha expandido en todo el territorio nacional el virus. En ese sentido, reveló que habló con los gobernadores para acordar las medidas que dispuso. "Todos atribuyeron el aumento de contagios a la mayor circulación y coincidieron que el gran problema son las reuniones sociales", añadió.

Respecto de las camas de terapia intensiva ocupadas, el mandatario dijo que en el país es del 58%, con mayores números en el AMBA y Jujuy, y remarcó que si esos datos se aceleran Argentina estará en problemas para dar atención médica a los enfermos de coronavirus. "Necesitamos que el sistema no se sature, para cumplir como venimos cumpliendo gracias a que duplicamos la cantidad de camas comprando tiempo", añadió.