El precio de la fruta no sube y las chacras no se podan

José García, presidente de la Cámara de Productores de Roca, aseguró que el bajo precio que reciben por su producción es la principal razón por la que las chacras del Valle no están siendo podadas, incluso a riesgo de sufrir consecuencias graves en el próximo verano. “Si no se poda, la calidad va a ser mala. El problema es que en promedio el productor no va a cobrar 6 pesos el kilo de fruta”, detalló el dirigente. Así, muchos chacareros no cubren los costos para pagar la poda.

García explicó a FM Del Sol que “la venta (en el mercado interno está muy tranquila), según información de chacareros que tienen su fruta en frío. Se está vendiendo a 10 o 12 pesos, de los que al productor le quedan unos $7. Los precios son la razón por la que no se está podando. Y muchas chacras van a quedar tecleando por esta situación”.

La suba del dólar no alivió la situación del sector porque “se dio cuando la mayor parte de la fruta ya se había exportado”.

65% El porcentaje de la fruta marcada como descarte

El titular de la cámara de Roca dijo que muchos productores recibieron pagos mínimos por el 65% de su fruta, apuntada por su calidad. La falta de poda puede agravar esa situación.