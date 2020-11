El nene que se tragó un resorte de metal salió bien de la operación

"Tomá, te traigo un regalo, me dijo el cirujano. Y me trajo el resorte (de metal) en un frasco", contó Stefania Quiroga, la mamá del nene , de 6 años, que se lo tragó jugando, el domingo pasado. La operación duró menos de una hora y fue todo un éxito. Los médicos pudieron extraerle por boca el objeto extraño que había quedado alojado en uno de sus pulmones, y no fue necesario entonces una cirugía más invasiva y de mayor complejidad.

"Fue una desgracia con suerte, eso me dijo el cirujano que lo tuvo que revisar, porque si el resorte le perforaba el pulmón, no estaba acá", reconoció la mamá de Francesco, el nene que fue operado esta mañana.

En diálogo con LMCipolletti, comentó que aguardan los resultados de una placa para saber con precisión si el resorte le provocó daños internos. Todavía no se le pasaban los efectos de la anestesia, pero su nene estaba bien. "Mañoso, hiper activo, ya quiere irse a su casa", contó Stefania.

Francesco es oriundo de Fernández Oro y el domingo pasado con un resorte metálico de varios centímetros de longitud y se le fue a los pulmones. Se encontraba jugando cuando, sin querer, lo terminó aspirando. Su mamá todavía no sabe cómo pudo haber pasado. No obstante, advirtió que donde viven es común encontrar este tipo de elementos porque se dedican a la venta ambulante. "Mi padre tiene una chacarita y trabaja el metal", acotó.

Niño atragantado salió bien de la operación 03.jpeg

El resorte en cuestión tenía 7 centímetros de longitud y era lo que más le preocupaba a su mamá. Ahora, los especialistas tienen que evaluar si como consecuencia del atragantamiento no le provocó lesiones internas.

"El cirujano ya le sacó el resorte por boca. Todo fue muy rápido, no estuvo ni una hora. Pero no sabemos si dañó sus pulmones. Por esto estamos esperando el resultado de la placa", contó.

Agradeció a todos y a cada una de las personas que rezó por su hijo y viralizó la buena noticia a través de las redes sociales, donde manifestó: "Mi corazón explota de felicidad. Gracias Dios, gracias infinitas. No hay dudas que tengo que entregarme a ti y buscar tu camino. Me vienen pasando cosas muy feas, pero me demostrás que jamás me soltás".