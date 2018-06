El narco Condorito va a la Corte para pedir su libertad

Es una de las últimas cartas de Condorito, que no conoce la libertad desde hace casi 20 años. Sobre finales de los 90 cayó preso por narcotráfico y no sólo fue un “pionero” en causas vinculadas a la ley 23.737, sino que se transformó en el hombre de la zona en cumplir las penas más duras por vender drogas. Su audacia para este tipo de delito lo llevó a liderar una banda, junto con el fallecido Montecino, desde el interior del Penal 5 de Roca. Con múltiples pruebas en su contra, no pudo zafar y el TOF le impuso un castigo unificado cercano a los 24 años.

Mientras que a Montecino se le adjudicó el tráfico de marihuana, Dávila fue responsabilizado de la comercialización de cocaína.

A diferencia de lo que se denominó el clan Montecino-Dávila, con otorgamientos de salidas transitorias y la libertad condicional a dealers y otros nexos de la banda, Dávila no recibió beneficios. Esta dura realidad lo llevó a buscar distintos caminos y hasta se puso a estudiar: primero completó la primaria y luego hizo el primer año del secundario.

De igual modo, el 2031 aparece muy lejano y Dávila buscará que los magistrados de la Corte le pongan fin a su encierro. Ya sin fondos aparentes para pagarse un abogado particular, reclamó al TOF la posibilidad de “ser eximido del pago del depósito previo para acceder a la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

24 años fue la última pena unificada impuesta a Condorito Dávila por narcotráfico.

Echado de la Policía neuquina

En el último juicio en su contra, no sólo Condorito Dávila recibió una dura pena de prisión: su ex pareja Ramona Luna, por registrar otros fallos condenatorios, tuvo una unificación de castigos y pasó a purgar 19 años.

Dávila supo integrar en algún momento la Policía neuquina, pero fue echado.

