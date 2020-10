"Que la gente no deje de escucharlos", dijo Julio Ángel Fuentes (50). Muy conmovido por lo que está pasando, este músico nacido y criado en Cipolletti decidió hace poco lanzar una radio on line para pasar la música de artistas y bandas de rock de la zona. "En este contexto, ayuda mucho la difusión. Yo no gano nada con esto, pero es mi manera de darles una mano para que no bajen los brazos", expresó.

No tenía idea cómo hacer radio. Tampoco maneja bien los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías. "Soy de otra generación y voy aprendiendo en la marcha", confesó. Sin embargo, estaba convencido de que le iba a encontrar la vuelta. Pagó un hosting y el dominio de una página on line y comenzó a difundir los materiales que le fueron acercando amigos de la música en la zona y otros artistas. Así, Julio opera, musicaliza y conduce las tres salidas que tiene por la radio en la semana. Hace poco que arrancó.

"Me pareció que era una buena idea para salir un poco del bajón que estamos viviendo. Fue como un incentivo para que vuelvan a buscar sus materiales, y que su música no quede acobachada. Hace poco que arranqué con esto, pero la respuesta ha sido linda. Muchos se coparon y empezaron a pasar la data. Eso me pone re contento. Así que pienso que no está todo perdido", manifestó.

Julio tiene 50 años, es nacido y criado en Cipolletti y hace 25 que está ligado a la música. Es armoniquista, trabaja en la Escuela de la Música, durante muchos años ejerció la docencia; y le fascina bailar y enseñar tango.

"Esto de estar en la música y de tener un instrumento que puedo trasladar y compartir con varios músicos me llevó a conocerlos y seguir una relación de amistad. Con esta pandemia, muchos se quedaron sin trabajo y sé lo que están padeciendo. El dinero para el artista nunca fue lo más importante, pero de alguna manera hay que ganarse el mango. Tengo amigos que dejaron de hacer música y tuvieron que salir a la calle a vender algo para comer", contó.

"Además, hemos perdido el calor de la gente. Eso también nos afecta. Dar clases virtuales no es lo mismo, ni tocar en un escenario enorme con butacas vacías y que se vea por televisión o por redes sociales. Estamos ahí, al límite, pensando que ya fue la música. Se vive una incertidumbre total, tanto que cuesta imaginar cómo vamos a volver y si volveremos", sumó.

Julio reconoció que "económicamente" no los puede ayudar, pero sostuvo: "Puedo hacer que su música se difunda por la radio. Y si bien el streaming no es lo mejor que le puede pasar a los artistas, la idea es que no caigan en la depresión. Que la gente no deje de escucharlos, que trate de ver sus trasmisiones. Siempre hay una cuenta bancaria donde pueden ayudar (en vez de pagar una entrada para verlos en un recital)".

Apeló a la fortaleza del poder de la música para que las mentes de los artistas no se cierren totalmente a la posibilidad de seguir haciendo arte, aunque nadie tenga certezas de lo que puede venir.

"La cabeza no es la misma, para todos. Algo cambió en estos meses. Vos salís a la calle y no sos el mismo de antes, vas a trabajar y no sos el mismo de antes. Y terminás hablando del virus. Pero si dejás de hacer música, después cuesta mucho volver. Yo nunca bajé los brazos", enfatizó.

El músico cipoleño aseveró que la radio on line -clasicaradiorn.com.ar- está abierta a todos los artistas.

Tiene una salida los jueves, con un programa de radio que se llama Rock Progresivo, de 22 a 00 horas, y lo musicaliza un profesor de Bariloche, Adrián Álvarez. Los viernes sale en el mismo horario con El Club del Rock Local, que se va expandiendo cada vez más a medida que se hace conocer. Con esto hace mucho poco que arrancó. Lleva cuatro programas. Y los sábados hace un especial de un artista nacional o internacional, de 17 a 19. "A futuro, la idea es hacer transmisiones en vivo", cerró.

Los músicos se pueden contactar con él a través de su correo electrónico angelalasdetango@gmail.com.