El Municipio le bajó el pulgar a la caminata nocturna por la vida

“No se entiende que cambien de parecer en un par de horas”, dijo la mujer al recordar que se habían reunido con funcionarios de Tránsito, Deporte y Protocolo para llevar a cabo el evento. “Nos podrían haber dicho esto hace dos semanas”, agregó.

El director de Fiscalización, Aldo Mildenberg, no explicó los motivos a la fundación y tampoco lo hizo a LM Cipolletti, pese a los reiterados llamados. Sí lo hizo a la radio estatal LU19. Allí, explicó que el recorrido de la caminata iba a molestar a mucha gente porque afectaba calles troncales. “No avalamos el corte de calles y por eso no podemos acompañarlos. Si la hacen, la responsabilidad es de ellos. Nosotros proponemos hacer algo organizado, que no enoje al común de la gente que vuelve del trabajo”, aseguró el funcionario.

Como la organización no estaba en condiciones de garantizar la seguridad del evento por sí sola, no le quedó otra que suspenderlo. “La fundación no cuenta con fondos para pagar un seguro de cobertura, por lo que estamos obligados a suspenderla”, expresaron desde Acciones Cipoleñas.

Figueroa advirtió que “de todo lo malo se saca algo bueno, como el acompañamiento de la gente”. Y agradeció a todas las instituciones que iban a participar, como así también los mensajes recibidos.