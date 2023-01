El Municipio de Allen quiere votar con Provincia

Las elecciones provinciales serán el 16 de abril, según confirmó la gobernadora Arabela Carreras. Sin embargo, aún no se publicó el decreto con el llamado a la votación y eso genera incertidumbre en algunos municipios. En Allen, por ejemplo, el Ejecutivo quiere votar el mismo día, pero depende de una ordenanza del Concejo Deliberante y si los plazos son muy justos no podrán hacerlo.

"Esperamos usar uno de los servicios electorales que ofrece la provincia para no tener que afrontar los gastos desde el Municipio, pero define el Concejo", dijo la intendenta Liliana Martín. El Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias una vez que se publique el decreto provincial.

La intendenta Martín aseguró en LU 19 que el objetivo es votar el mismo día que Provincia porque organizar la elección en forma independiente acarrea un gran gasto económico. Además, la ciudad se sumará por primera vez al voto por circuito, lo que sumaría complicaciones en la organización. "La logística del primer voto parroquial va a requerir un esfuerzo importante, por eso sería provechoso votar el mismo día que Provincia", manifestó.

Martín, integrante de Juntos Somos Río Negro, aún no tiene confirmada su candidatura por la reelección. "Me encantaría seguir trabajando, porque tenemos muchísimos proyectos. No depende de mi, sino de muchos factores. Esperaremos para ver cómo se van definiendo las cosas este mes", manifestó.

Cipolletti

En Cipolletti, en cambio, la fecha de elecciones la define el Poder Ejecutivo y en el oficialismo afirmaron que se realizarán en forma simultánea a las provinciales, por lo que los cipoleños elegirán gobernador e intendente el 16 de abril.

A 102 días de la fecha de elecciones, no hay candidatos a intendente confirmados. Por el oficialismo se barajan los nombres del actual intendente Claudio Di Tella o el ministro de Gobierno de la Provincia, Rodrigo Buteler. Juntos anunciará todos sus candidatos el mismo día, cuando se oficialice la fecha de elecciones.

Por la oposición, en Cambia Río Negro, es casi un hecho la candidatura de la comerciante Natalia Chemor. El diputado Aníbal Tortoriello, líder del espacio, le propuso ser candidata y se espera la confirmación de la referente de la Cámara de Comercio.

Por otro lado, el concejal del Frente de Todos Horacio Pierucci también sería candidato.