El mejor truco para salir del encierro

Las plataformas de hormigón y las barandas de hierro que instalaron le cambiaron la fisonomía al playón de cemento que solía convocar a pocas personas del lugar, pero que ahora se llena no sólo de skaters sino también de aficionados, quienes improvisan tribunas para disfrutar de las piruetas que los pibes realizan arriba de la tabla. Alrededor se suman algunos bikers y patinadores también. Todos movilizados por el afán de mover el cuerpo, practicar un deporte y disfrutar de la tarde con su grupo de amigos.

Martín Ortega tiene 20 años y trabaja como ayudante de albañil. Hace seis años que vive en Cipolletti junto a su familia en una casa del barrio San Lorenzo. En la capital neuquina, de donde es oriundo, concurría al skate park donde conoció a un grupo de chicos cipoleños que cruzaban el puente todos los fines de semana para disfrutar de las pistas que no había en su ciudad para hacer su deporte prefredido. Entre charlas y saltos, les propusieron que presentaran un proyecto al Municipio explicando la necesidad que tenían los skaters cipoleños para contar con un lugar adaptado en el que se pueda practicar el deporte de forma segura. Pero sólo recibieron promesas que nunca se concretaron.

skaters skate park Antonio Spagnuolo

“Estuvimos encerrados dos o tres meses por la pandemia, pero apenas abrieron para salir nos pusimos como meta arrancar con la obra porque con los controles en los puentes no se podía cruzar a Neuquén. Juntamos plata con los pibes para comprar los materiales y lo primero que instalamos fue la baranda de hierro. Después hicimos un cajón y las rampas con hormigón”, explicó Martín.

Dijo que todos fueron aprendiendo el deporte sobre la marcha. Él algo sabía porque había ayudado a construir su casa y trabaja de ayudante de albañil. Pero igualmente debieron estudiar cómo fabricar estructuras que soporten el peso de los deportistas y los golpes de cada salto.

“La gente del barrio nos apoya, incluso nos prestaron la electricidad para enchufar las herramientas que utilizamos, como la amoladora. Somos un grupo de 20 chicos y cada día se suman más, y sobre todo varios nenes chiquitos de 10 ó 13 años que nos ven y se prenden. A veces le prestamos las tablas y les enseñamos a andar, y también les armamos skates con partes viejas. De a poco se suma más gente y eso está bueno”, relató.

Martín contó que desde hace años escucharon promesas de la construcción de un skate park en Cipolletti, pero que nunca llegó.

“Nos cansamos de esperar. Todos nos hacían promesas, pero hasta ahora no pasó nada. Así que decidimos empezar nosotros con lo que tenemos. Es una lástima no poder tener una buena pista en la región porque hay muchos chicos muy buenos, pero que al no tener dónde practicar pierden categoría en los torneos nacionales. Esto es un deporte e incluso muchos logran vivir de eso”, añadió.

Aseguró que el espacio es público para quien lo quiera usar, pero que llegaron a un acuerdo con otros grupos de deportistas para utilizarlo sólo para skate porque no es apta para otras actividades, y puede ser peligroso.

Aquellos niños que quisieran aprender las técnicas del deporte, podrán acercarse por la tarde al playón de calle Venezuela y Belgrano, y cualquiera de los chicos del grupo de skaters les dará una mano. Recomiendan que, para iniciar, es indispensable contar con los equipos de protección personal para evitar accidentes graves.

“Suelen ir muchos chicos del barrio, es público, no hay problema con nada, sólo pedimos que lo cuiden y que se respeten los protocolos de la pandemia, los días y horarios permitidos. De a poco vamos a ir agregando cosas y haciendo mantenimiento de lo que ya tenemos. Todos los que quieran ir van a ser bienvenidos, no sólo para practicar sino también para encontrar un grupo de amigos”, finalizó Martín.

Los skaters abrieron una página de Instagram (Playon_skt) donde muestran el lugar y sus piruetas, y ya cuentan con casi 700 seguidores. Además, en la descripción hacen hincapié en que el lugar es de libre acceso para toda la comunidad. También informan sobre una cuenta de Mercado Pago para recibir donaciones online con el objetivo de poder mejorar el espacio con mejores instalaciones.