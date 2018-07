"El mejor Hugo Prieto lo vivió la gente de Cipolletti"

Prieto viene de jugar en la última temporada en Sportivo Patria de Formosa, equipos que perdió la categoría y disputará el Regional. Con 33 años, el delantero explicó cuáles fueron los dos motivos principales que lo llevaron a decidirse por vestir la casaca naranja.

“Laspada me conoce, lo tuve como entrenador en Juventud Antoniana. Me contó del proyecto que tienen y que le interesaba que forme parte de su plantel. Otra razón fue que habíamos tomado la decisión de quedarnos en la zona con la familia y tratar de ver qué alternativas habían. La primera opción, todo el mundo sabe, era Cipolletti, pero el club está en otro proyecto, con los chicos, que realmente está muy bueno, entonces yo no tenía lugar (se ríe) al ser más grande. Por eso se dio rápido”, contó el rionegrino.

La confianza de Laspada

Prieto tenía una oferta concreta en el exterior, pero se demoró en responder esperando que lleguen propuestas de equipos regionales. Y llegó el llamado de Laspada.

“Iba a ser muy difícil irme afuera de la región porque me iba a tener que ir solo, sin mi familia. Genera un desgaste para todos cambiar de ciudad todo el tiempo. Tenía una propuesta de un equipo de la segunda de Bolivia, la hicimos esperar porque no me quería ir solo. No quería sacar a mi hijo del jardín, iba a ser el tercer cambio que iba a tener. Siempre priorizamos lo mejor para la familia”, detalló el delantero.

En ese lapso de tiempo apareció Roca, que buscaba un delantero para reemplazar a Nicolás Trecco, quien es refuerzo de Alvarado de Mar del Plata. “Se dio el llamado de Mauro, él me llamó con todo respeto y lo primero que me dijo fue ‘yo ya sé que no vas a querer venir, pero acá tenemos un proyecto, una base, gente que realmente quiere que vos estés’”, contó Huguito. Y reconoció: “Fueron cosas que te hacen sentir importante como jugador y después de tener un año en lo deportivo muy malo en Formosa, que alguien te dé toda esa confianza es grato”.

Hincha albinegro

Prieto no sabe cómo va a reaccionar el hincha de Cipo, cuando le toque defender los colores de Roca en un clásico. “No sé cómo va a ser, no puedo decir nada porque yo soy hincha del club. A Cipo le di siempre lo mejor de mí, el mejor Hugo Prieto, futbolísticamente, lo vivió la gente de Cipolletti. Siempre me entregué al club”, aseguró.

“Hoy hay que respetar que el club tiene un proyecto muy lindo, yo también fui parte de uno de esos procesos hace tiempo, y la verdad que me alegra que se apueste a chicos de la zona, a chicos que yo conozco, por eso mismo estoy contento. Se lo dije a Germán (Alecha), que apuesten firme a ese proyecto y ojalá lo puedan mantener”, contó.

Y no tiene dilema alguno respeto a su reacción su le marca un gol al Capataz. “Sería un irrespetuoso si grito un gol. A mí Cipolletti me dio todo, gracias al club pude vivir del fútbol, iniciar una carrera y soy un agradecido”, destacó.

Entre sus amigos albinegros, hubo buena onda. “El jueves (cuando firmó contrato) recibí un montón de mensajes de amigos hinchas de Cipolletti, todos con buena onda y buenas vibras”, contó.

Ayer tuvo el primer entrenamiento y conoció a los integrantes del plantel de Laspada. “El grupo me recibió muy bien, Mauro me presentó a los chicos. Como dicen ellos, hay una base, hay una idea y nosotros, los que llegamos ahora, tenemos que acoplarnos, adaptarnos lo más rápido posible, porque la verdad es que hay buen material”, avisó el goleador.