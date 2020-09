El maestro que con su guitarra educó a miles de niños

Hasta aquí llegó de su Corrientes natal el maestro Edgardo Pedemonte, que dejó 42 años de su vida al servicio del sistema educativo neuquino.

La vocación de maestro le nació por admiración y respeto a sus ancestros: “Admiraba mucho a mi padre, mis tíos y a mi abuelo. Eran buenas y honorables personas, gente de trabajo, humildes pero sabios. Cada uno era eficiente en su rubro. Eran un ejemplo por los conocimientos que tenían”. Siguiendo esa impronta familiar, se propuso ser docente. Se recibió en 1965 con el objetivo de “enseñar los conocimientos aprendidos en el colegio y los aprendidos en el seno familiar, junto a los principios éticos y morales de nuestra formación cristiana".

El cambio de vida desde la Mesopotamia a la Patagonia fue tremendo, por lo que debió adaptarse. “Todo era distinto y entonces me propuse conocer Neuquén, su cultura, idiosincrasia, etnia, toponimia y su gente”, dice Pedemonte. Asistió a las conferencias del doctor Gregorio Álvarez y de la mayoría de los escritores neuquinos de la época: "Logré aprender tanto, que me sirvieron esos conocimientos para toda mi extensa carrera profesional".

Llegó a la Inspección Seccional de Escuelas de Neuquén y lo nombran en la Escuela Nacional 28 de Andacollo, en plena cordillera, donde trabajó desde el 4 de octubre de 1966 hasta el 27 de marzo de 1969, "fecha en que me trasladan a Zapala en la Escuela de Frontera N° 1"

Agrega que el 5 de mayo de 1970 lo llamaron a trabajar en la Escuela Militar (para dar clases a los soldados conscriptos) en el RIM 10 de Covunco Centro. "Allí trabajé por más de 27 años. Me gustaba el ambiente, el régimen disciplinario, el interés que ponían los muchachos, por aprender. Hasta que en 1996 se cierran las escuelas militares y nos dan la opción de seguir en la Escuela para Adultos 2 de Zapala donde trabajé hasta la jubilación”, recuerda.

En marzo de 1981 lo nombraron maestro titular en la Escuela 135 de Mariano Moreno (entonces de doble jornada) y permaneció por varios años. Aquí dejó huellas imborrables junto a docentes y batalló palmo a palmo con las porteras Alicia Lagos y Elena Fuentes. Luego trabajó en la Escuela 215 de Barda Negra (comunidad aborigen Gramajo). “Estando allí damos comienzo a un aula anexa en el paraje Carro Quebrado (con más de 50 alumnos). Posteriormente se construye la Escuela 316 en el mismo paraje. Fue una maravillosa experiencia, ya que para dar clases en ese lugar debía hacerlo a caballo”. Antes de jubilarse, en julio de 2008, trabajó en la Escuela 335 de Rincón de los Sauces, donde reside actualmente.

Vivencias

"En la Escuela 28 de Andacollo, luego de dar una clase especial sobre el descubrimiento de América, al recapitular pregunto a los chicos: '¿Qué reyes ayudaron a Colón, para realizar sus viajes?'. 'Los Reyes Magos', contestaron".

"En la Escuela de Frontera 1 de Zapala, pregunta el inspector a los chicos: '¿Porqué se lo recuerda a San Martín?'. Y un alumno responde: 'Porque fue nuestra maestra, el año pasado'".

Tuve mucha suerte, porque me adapté a los lugares que me brindaron hospitalidad, afecto y hasta me adoptaron como un hijo del pueblo”.

"En una formación en el RIM 10 de Covunco Centro habló el Teniente Coronel (Jefe del Regimiento) sobre la importante labor del Ejército de brindar conocimiento a los soldados conscriptos para que por lo menos sepan leer y escribir y realizar las cuatro operaciones en la Escuela Militar de la Institución. Preguntó: '¿Quienes de ustedes, no sabía leer y escribir?'. Varios levantaron la mano. Y se arrima a un soldadito que estaba callado: '¿Y usted, sabía leer?'. 'No, mi teniente coronel', responde el soldado. '¿Y ahora?', le repregunta el militar. 'Tampoco, mi teniente coronel', le respondió".

"De mi trayectoria docente, llevo el mejor de los recuerdos de todos los alumnos, colegas, compañeros de trabajo, de los padres de mis alumnos, de las cooperadoras, centros de alumnos y ex alumnos. A todos por igual los llevaré por siempre, en mi corazón por dejarme estar y pertenecer a grupos de seres maravillosos que daban lo mejor de sí, para educar a seres pensantes en pos de un mundo mejor."

"Yo consideraba que en un escrito detectas todos sus conocimientos de la lengua hasta el grado de madurez mental, por eso le daba tanta importancia a la lecto-escritura y la poesía. También a la música y al ajedrez. Todo contribuye a un armónico desarrollo de la inteligencia que, con el ejercicio constante, eso obra milagros, aumentando sus ganas de vivir y superarse".

Con su infaltable guitarra

"Con mi primer sueldo, que en las escuelas nacionales, llegaba al tercer mes de trabajar, compré mi primer guitarra. De allí en más, la guitarra me acompañó siempre, en todas las escuelas que trabajé. Comenzaba con viejas canciones para niños, y luego con las del folklore nacional. Siempre fue difícil llegar a conectarse con los jovencitos, pero todo es cuestión de paciencia”.

“Comenzaba a cantar con los más pequeños y después los mayores se prendían. Al final cantaban todos”. “Pasaron los años y un ex alumno me dijo que tanto se había motivado con aquellas canciones aprendió a tocar la guitarra y hoy las tiene en su repertorio”.