El listado de objetos que te pueden dejar afuera de la Fiesta de la Confluencia

Esta decisión generó malestar entre algunas personas, en especial quienes suelen ir a ver los shows con adultos mayores y niños pequeños.

"Este año no iré con mí familia, ya que disfrutábamos de la fiesta tranquilos sentados todos en la reposeras, mí Mamá es mayor y yo estoy embarazada, una pena", "Mi bebé tiene un mes. Cuando tenga que darle el pecho me siento en el aire...", fueron algunos mensajes en respuesta a las restricciones.



Alimentos y bebidas

Para respaldar la labor de quienes están autorizados a realizar ventas en el predio, en especial los carritos gastronómicos, no se podrá llevar conservadoras, ni comida, ni bebidas.

Esta medida también cosechó quejas. "Se olvidan que hay realmente familias humildes y tienen hijos pequeños y aunque se un sándwich le llevan y agua porque no tienen dinero para comprar ahí dentro del predio", " Es un evento libre y gratuito, no pueden tener derecho de admisión y prohibir alimento y bebidas, o sea alcohol lo entiendo, pero no es una fiesta privada con fines de lucro, es ilegal que utilicen derecho de admisión cuándo no se paga una entrada, o sea con intención de lucro", "En desacuerdo con no poder llevar reposeras y conservadoras! Vulnerando aun más nuestros derechos y limitando y discriminando a los más humildes de poder disfrutar y participar junto su familia una fiesta popular de su ciudad!! Van a quedar muchos afuera!! Se convirtió en una fiesta CLASISTA!!!", "Se entiende lo de encendedores, inflamables y demás .. pero reposeras bebidas y comida ??? Adentro seguro hay un puesto vendiendo. Cómo van a prohibir asiento sobretodo para personas que tienen problemas para estar paradas por mucho tiempo.. una botella con agua o comida. Déjate de joder", lamentaron algunos usuarios de Facebook.

"No piensan en los adultos mayores que necesitan sentarse y que no necesariamente irán a preferencial. En los niños que al igual que los mayores necesitan hidratarse. En las familias tipo de 5 integrantes que no tienen un presupuesto para gastar en los carros. O llevar una mochila para que entren los pañales", "Alimento, bebida para hidratarse y reposeras para sentarse no pueden faltar. Es imposible. Así te sobre la plata, si vas con niños tardan mil años en los carros para atender. Sin dudas será un desastre. Revean por favor. Gracias", "Que pongan sillas para las 500 mil personas , y exijan agua gratis!!! Los baños que sean el triple del año pasado!!", pidieron otras personas.

Otras restricciones

Los organizadores también pusieron un límite en cuanto a los bolsos, carteras y bolsas y destacaron que las dimensiones de las mismas no podrán exceder los 25x40cm.

El público en general no podrá llevar equipos profesionales de video y fotografía dado que habrá equipos especializados trabajando con los permisos correspondientes.