A su vez, resaltó que el incremento se brindará en un solo tramo que se verá reflejado en los haberes de septiembre, a cobrarse en octubre, de todos los empleados de la Policía de Río Negro.

“El aumento es para todos, no tan solo para Seguridad, han salido escalas que toman como referencia al personal de Seguridad pero este aumento va a todo el personal policial" aclaró y destacó "el esfuerzo que ha hecho la gobernadora ante las situaciones que se han planteado y si bien puede no satisfacer todas las expectativas, la realidad es que se tomó esta decisión teniendo en cuenta todo el contexto que estamos viviendo”.

El Jefe de la Policía manifestó que se va a trabajar con el Ministerio de Seguridad y Justicia sobre modificaciones a la Ley de Punto Policial, junto a representantes de Retirados y también del sector activo.

“La problemática de sueldos está siendo tratada, se van a rever algunos ítems. La Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad y Justicia siempre están abiertos al diálogo”, indicó Jara quien ponderó lo hecho por el sector de Retirados Autoconvocados, quienes "hacen su aporte con el diálogo, que es la mejor forma de tener buenos resultados".

Sistema de guardias

Por otro lado, y en cuanto al sistema de guardias, aclaró que ayer en el Orden del Día de la Policía, canal de comunicación para todo el personal respecto a resoluciones y directivas de la Jefatura, se estableció que a partir del 1 de octubre reemplazará el clásico sistema de tercia.

“Esta decisión ya había sido tomada en el mes de abril, mediante esta comunicación del Orden del Día se estableció un servicio de 12 por 36, el cual con el tiempo a la fecha no se pudo sostener en algunos lugares por la situación de la pandemia”, explicó.

Al respecto, explicó que debido a casos positivos de COVID-19 que se dieron en determinadas unidades más el aislamiento de los efectivos que tuvieron contacto, no se pudo llevar a la práctica el cambio estipulado para abril.

“La Dirección General de Prevención, Seguridad y Orden Público, a través del Departamento de Prevención, efectuó un análisis para que cada región pueda tener un sistema de guardias, con el descanso adecuado para el personal y atendiendo el servicio fundamental que tiene la Policía de la seguridad pública”, explicó el Jefe.

De esta manera, a partir del 1 de octubre quedarán establecidos los sistemas de guardias rotativos para garantizar un servicio efectivo las 24 horas del día de los 365 días del año de acuerdo a los niveles de complejidad y contexto situacional de cada una de las Unidades, quedando fuera de funcionamiento el servicio de tercia.

En razón de ello se definieron los siguientes tipos de guardias tangibles de implementación acorde a la situación de cada unidad: “Sistema de Guardia Rotativo Semanal”, “Sistema de Guardia 12 x 36 o Sistema de Guardia Cuarto Rotativo” y “Sistema de Guardia 24 x 48”.

Los sistemas se analizarán anualmente por la Dirección General de Prevención, Seguridad y Orden Público, a fines de actualizarse protocolarmente y bajo lineamientos específicos los niveles de complejidad de cada dependencia.

En otro orden de cosas, el Jefe policial señaló que "personas que no pertenecen a la institución han tergiversado la información", pero “en definitiva el sistema de guardia a aplicar a futuro no será el de tercia” y agregó que el servicio de prevención y seguridad se está llevando a cabo de manera normal y no se encuentra resentido.

“El Policía está trabajando, el personal está cumpliendo su jornada laboral, no ha desatendido la prevención. El Gobierno Provincial ha hecho un esfuerzo teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando de dar este aumento y seguramente con el diálogo, el entendimiento de todas las partes, sean retirados, activos, el Ministerio y esta Jefatura de Policía, con el diálogo vamos a salir hacia un camino mejor”, concluyó.