El hombre atrincherado habló con LM Cipolletti y ofreció su versión sobre lo ocurrido. “Estuve tomando unas cervezas en un bar ubicado en calle Roca. Cuando salí, pasada las 4 de la madrugada, vi cuando un joven agredió a un policía que se encontraba haciendo el control. Saqué mi teléfono y grabe lo que estaba pasando. Los policías me vieron, y me pidieron que borre los archivos. Me negué, y me quisieron llevar, pero me metí al auto”, relató.

Dijo que estuvo allí varias horas, y que incluso se llegó a hacer pis encima.

“No quería salir porque me iban a llevar a esa comisaria, con antecedentes de violencia policial. No me iba a hacer el control de alcoholemia porque estaba caminando, no iba manejando”, justificó.

Tras la intervención del fiscal, el hombre salió y le secuestraron el automóvil.