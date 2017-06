Marta Josefina del Valle Castillo, también jubilada pero con el grado de suboficial mayor, quiso visibilizar esta situación porque le duele y le parece una injusticia que, habiendo arriesgado su vida, la institución se haya olvidado de su arrojo y valentía. Por fortuna, tiene estudio, un oficio y un trabajo en una oficina de la Municipalidad. Con eso se las rebusca.

“Este chico que casi da la vida no tuvo otro reconocimiento de la fuerza que darle un grado más, de cabo a cabo primero. Eso fue todo. Cobra una jubilación mínima y este año ni siquiera va a recibir un peso de aumento”, sostuvo con profundo malestar.

A Campos lo conocía. También al cabo que fue abatido por los delincuentes, Ramón Barrera; y del 7 de junio de 1999 recordó: “Salieron en su moto (de la Comisaría Cuarta) y de un segundo a otro no los tuvimos más”.

$13.000 de jubilación cobra Luis Campos. Se trata del efectivo que arriesgó su vida y se salvó de milagro tras recibir tres disparos durante la masacre del Banco Río.

Castillo tuvo una carrera de 30 años en la Policía rionegrina y se jubiló en 2009 como suboficial mayor, una de las jerarquías más altas, en Cipolletti. Dijo que se sintió feliz al ver a Campos reconocido en los medios de comunicación a 18 años del sangriento atraco. Pero, al mismo tiempo, confió que este hombre y tantos otros nunca tuvieron una atención especial por su actuación ejemplar. “Duele que se olviden de sus mártires. Ellos necesitan vivir y el Gobierno debería asegurarse de que esas personas estén tranquilas y bien”, sostuvo Marta.

Explicó que para las categorías de sargento primero a suboficial mayor, las sumas son remunerativas no bonificables, lo que implica un desconocimiento de otros beneficios como el 40% de zona. “Los aumentos tienen que ser sobre el valor punto, en el grado de cada policía. Este año no fue así, el Gobierno dice que no alcanza la plata; y lo necesitamos”, concluyó.

Ayer, Campos trataba de averiguar si efectivamente no cobrará el aumento ofrecido a la Policía. Contó que percibe una jubilación de unos $13 mil y que estuvo nueve años en juicio para cobrar el seguro por el incidente que lo dejó con una discapacidad en el brazo derecho. “Buscaron mil excusas, tuve que conseguir un abogado y al final arreglamos por $120 mil pesos. Yo sé que tendría que haber sido más, pero ya estaba cansado y quería darle un corte a todo esto”, recordó.