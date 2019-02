Cláusula gatillo

Ayer, el titular de Soyem, Marcelino Jara, manifestó que su sector tiene encaminadas las conversaciones con Tortoriello. Esperan seguir con el diálogo en procura de mejoras para el personal, tanto en el plano salarial como en el laboral.

El dirigente recordó que el jefe comunal se comprometió a tener en cuenta el retraso que han sufrido los sueldos de los empleados por la disparada de la inflación en 2018, que trepó hasta casi un 48 por ciento. Además, enfatizó que para el FS resulta fundamental introducir la cláusula gatillo para evitar que una nueva escalada inflacionaria vuelva a rezagar los ingresos del personal. Recordó que este tipo de dispositivos ya se han tenido en cuenta en anteriores negociaciones, por lo que no habría oposición a su utilización en 2019.

La organización ratificará sus reclamos y buscará sellar el mejor entendimiento posible, teniendo en cuenta que el año ya pinta para alcanzar una inflación elevada pues enero llegó a un 2,9 por ciento de alza, según el Indec.

Mientras que el FS parece tener encauzadas sus conversaciones con el Ejecutivo cipoleño, los otros gremios con actuación en la comuna no descartan medidas de fuerza de no haber un buen acuerdo. Por el lado de ATE, el secretario general provincial, Rodolfo Aguiar, ya enfatizó que para el primer semestre prevé solicitar no menos de un 20 por ciento y para el año, nada por debajo del 40%. En tanto, en Sitramuci pretenden un incremento de un 35% para el primer semestre, para empezar a hablar.

Pase a planta de 100 contratados

Beneficio esperado

El Frente Sindical mantiene conversaciones en la Junta de Concursos para el pase a planta de unos 100 empleados que revistan como contratados. En los próximos días se profundizará el diálogo y se espera llegar a buen término en las negociaciones.

En el diálogo

El FS se ha convertido en el principal interlocutor gremial de las autoridades comunales. Pese a que ATE abandonó el nucleamiento el año pasado, Soyem y UPCN conservan ese papel protagónico. En cuanto a Sitramuci, ni siquiera es reconocido por Tortoriello.

