El Frente Santillán amenaza con más protestas

En dicha ocasión, el funcionario municipal manifestó que se iba a impulsar una relevamiento de las casi 150 familias que necesitan tierras para vivir y que el Frente presentó en un listado. Sin embargo, desde entonces, prácticamente no se ha avanzado nada y ya existe inquietud por la falta de definiciones por parte de la comuna.

Al respecto, el dirigente de la organización social en Cipolletti, Sabino López, expresó que el gobierno de la ciudad debe atender la demanda de lotes para los sectores de menores recursos, puesto que las posibilidades de acceder, por ejemplo, al Distrito Vecinal Noreste, están prácticamente cerradas para la gran mayoría de las familias, sobre todo de aquellas postergadas, que intentan subsistir en la informalidad.

Además, advirtió que, si el Estado local no dispone de alternativas, en Cipolletti pueden seguir produciéndose ocupaciones de tierras como las que se han reiterado en los últimos meses. Sostuvo que, si no hay alternativas públicas, el fenómeno de las tomas continuará y no habrá acciones o intentos de desalojo que puedan evitarlo.

Ante esta situación, el Frente Darío Santillán espera que el Municipio responda cuanto antes a los requerimientos de lotes sociales que se le solicitaron y dijo que, si la situación se sigue postergando, se volverá a concretar una movilización a la sede comunal. Indicó que en la organización son conscientes de la necesidad de tomar recaudos por la pandemia, pero fue categórico en que el problema del coronavirus no frenará las protestas sociales, debido a las difíciles condiciones que están sufriendo muchos vecinos, con necesidades de hábitat impostergables.

La solución que piden es similar a la que brindaron a un grupo de familias que ocupaba un predio municipal en el parque industrial. En este caso se llegó a un acuerdo, los ocupantes se retiraron del lugar, pero con el compromiso del Municipio de contemplarlos para futuros loteos sociales. Otro sector dentro de la misma toma, sin embargo, optó por la intransigencia y se enfrentó a las fuerzas de seguridad.