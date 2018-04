El FpV pide multar a un funcionario del Municipio

La referente de la oposición se apoyó en la ordenanza 20/17 que fija las pautas para la respuesta a los pedidos de información pública. La norma eliminó la obligatoriedad de que las solicitudes pasen por la intendencia y obliga a los funcionarios a contestar en forma ágil. En caso contrario, se les pueden aplicar multas por hasta el 20 por ciento de su salario bruto (básico más adicionales).

Villarroel Sánchez hizo el pedido de informes el 10 de enero para conocer la cantidad de badenes, la posibilidad de acceso de vehículos de emergencia y el estado de ejecución de obra que conecta la Circunvalación hasta el canal principal de riego, las zonas centro y sur del DVN. Sin respuesta oficial, el 1° de febrero volvió a presentar su solicitud. “Pido la sanción no sólo por la falta de respuesta sobre la obra, sino que además nuevamente el asfalto de la Ilia se encuentra roto”, manifestó la concejal.

“Todo comenzó consultando por la cantidad de badenes, y resulta que los problemas son aún mayores y a medida que pasa el tiempo se notan cada vez más. Se está trabajando en mucha obra pública para la ciudad, pero me pregunto si el control está bien hecho. No lo puedo saber porque no me dan los informes”, concluyó.