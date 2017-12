Oscar Rodríguez, dirigente de una agrupación kirchnerista, afirmó que el gobierno de Mauricio Macri pretende “generar miedo y hacer encuadrar a los opositores para que no reclamen ni protesten”. El ex concejal afirmó que el macrismo “está tensando la soga muy fuerte y rápido”, y advirtió que el pueblo no lo va a permitir.