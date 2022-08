Desde la alcandía donde cumple prisión preventiva, Monsalve sostuvo "no es como el cuentito que leen siempre todos los días de que estaba todo preparado, todo armado". Incluso, se atrevió a decir que "si hubiera estado preparado, digo no, uno no comete tantos errores".

AM Juan Carlos Monsalve presunto autor material femicidio Agostina Gisfman (7).jpg Agustín Martínez

Cabe recordar que la teoría que la fiscalía buscará probar en el juicio contra los cinco acusados, fijado desde el 13 al 23 de septiembre, indica que Juan Carlos Monsalve tuvo un plan para darle muerte a Agostina Gisfman y lo concretó el 14 de mayo de 2021. En abril, el acusado le había pagado por servicios sexuales de la joven, lo que le generó un problema matrimonial al ser descubierto.

Consultado sobre porque asesinó a Agostina, Monsalve aseguró que fue "un error, un descuido, algo que nunca tenía que haber pasado" y revelará lo realmente sucedido el día del juicio ante el juez. La fiscalía buscará probar que él y otros dos hombres -su sobrino y un allegado- asesinaron y quemaron a la joven en un basural de Centenario; mientras que Chianesse prestó colaboración para que el femicidio se cometiera al pactar el encuentro y que la entonces pareja de Monsalve fue la instigadora del mismo. A la fecha, los cinco continúan detenidos en prisión preventiva.

"Eso (el brutal femicidio) no fue algo que pasó por mi cabeza, nunca fue mi intención que sucediera lo que pasó, no era la intención de ir a hacer eso", expresó el principal acusado por el femicidio de Agostina.

En este sentido reconoció que había estado en el lugar del hecho, "las antenas de mi teléfono dicen que estaba ahí". "No niego que hubo una muerte y que desgraciadamente estuve ahí a centímetros, pero no es el cuento que se cuenta", resaltó nuevamente en declaraciones a la emisora cipoleña y agregó que "el desenlace no se produjo en la camioneta".

centenario homicidio meseta (1).jpg

Por último, Monsalve indicó que las condiciones de encierro en las que se encuentra hace más de un año han empeorado su cuadro de diabetes. "Para los doctores el hecho de estar encerrado me hace mal, me generó gangrena y me cortaron las dos piernas", detalló sobre su enfermedad que ha sido motivo de múltiples audiencias en pedido de una detención domiciliaria por parte de sus abogados defensores, aunque siempre le fue negado.

"Se acortaron mis tiempos de vida. Psicológicamente mi cabeza se sentía de 40 y hoy me siento de 70. Además, perdí mi familia, mi hijo, mi hija. No culpo a nadie de eso, yo soy responsable de que tenga una hija que no me quiera ver", contó sobre su vida.