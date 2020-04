El ex La Amistad que le da pelea al virus barriendo

Lo palpa a diario Gabriel “Pela” Parroni, delantero de Atlético Neuquén, quien debido a su actividad como barrendero en la empresa Cliba, sale a afrontar cada jornada con preocupación y temor. Consciente de que el virus también permanece en el asfalto y cualquiera puede contagiarse.

“El miedo está” reconoce y “a medida que pasan los días es más grande”, confió.

Hace casi un año que el goleador ingresó a trabajar a esta empresa de servicios públicos de barrido manual y mecánico de calles y avenidas. Pero nunca imaginó que su empleo se convirtiera por efecto de la pandemia, en uno de los más riesgosos.

“Al inicio de la cuarentena prácticamente no se veía movimiento en toda la mañana pero el comienzo de esta semana fue increíble, casi normal diría, tanto de la gente a pie como del tráfico de autos”, se quejó.

Parroni Gabriel Jugador Atletico Neuquen (7).jpg Omar Novoa

“La fecha de cobro se hizo sentir y el acumulamiento de gente fue inevitable”, describió aunque “también creo que hay casos en los que la gente sale por salir y no respetan la cuarentena cómo debería ser”, advirtió.

Asume que su exposición es de riesgo constante, por eso no entiende a todos los que no se ajustan a las medidas que se han implementado desde el Gobierno.

En lo personal “hoy estoy tranquilo porque sé que estoy cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad pero -reitero- hay gente que no es consciente y no toma la situación de la misma manera que yo”, protestó.

Gabriel trabaja en situaciones normales de lunes a sábados de cinco de la madrugada hasta el mediodía pero por la cuarentena le redujeron las horas.

“Ahora estamos trabajando de cinco a diez de la mañana. Ayer feriado (por el feriado), también laburé”, contó. “Nosotros en la empresa contamos con todas las medidas de seguridad. Tenemos el alcohol en gel y a la hora de ingresar a trabajar nos dan un barbijo diario a cada uno. También tenemos un líquido desinfectante para las herramientas que utilizamos y bueno, la indumentaria que corresponde a estos casos es decir los borcegos de seguridad, el pantalón, la remera y campera de la empresa y los guantes”, resaltó.

Parroni Gabriel Jugador Atletico Neuquen (4).jpg Omar Novoa

Pero la seguridad no termina allí porque -contó- hay que seguir cuidándose cuando se termina la jornada y se regresa al hogar.

“Al salir de trabajo yo me pongo alcohol en gel, subo el auto, agarro ruta y voy a mi casa. Al llegar me saco la ropa, la pongo a lavar y me meto a bañar. Después de eso recién saludo a mi novia que vive conmigo. Soy el único que sale de casa”, describió.

Pela destacó que barre alrededor de veinticinco cuadras por día, lo que son unos cincuenta cordones cunetas.

“A veces nos toca barrer y a veces, después de las lluvias o vientos, nos toca palear”. Una de las cosas que más le llamó la atención estos días es la limpieza de las calles. “Quedé asombrado”. Desde que se implementó “la cuarentena hay menos papeles, menos basura, y menos tierra. Increíble”, resaltó. y menos tierra. Increíble”, resaltó.

"No es joda; se necesita de todos"

El contacto diario con la realidad lo lleva a decir a Gabriel Parroni que la situación que se vive en las calles por la expansión del coronavirus es complicada al tiempo que hizo un llamado a la conciencia para “entre todos” colaborar para eliminar el virus.

En términos bien futboleros destacó: “estamos ante un encuentro muy difícil pero no imposible. Vamos a necesitar de todos para poder salir adelante”, resaltó.

“Hay que comenzar a ser más conscientes”, recomendó. “Realmente no es joda lo que está pasando. Es algo grave, serio y hay que enfrentarlo con el cuidado y las medidas que la situación requiere”, aseguró.

Parroni Gabriel Jugador Atletico Neuquen.jpg Omar Novoa

Mientras tanto busca seguir conectado a lo suyo, el fútbol porque es “imposible no extrañarlo” confesó el Pela, quien como todo el mundo sigue cumpliendo la cuarentena luego de terminar con la jornada laboral.

“No puedo no extrañar entrenar y la rutina que tengo con el deporte desde hace quince años”, resaltó el futbolista que contó en este sentido como es el día a día para mantenerse en forma y seguir vinculado a uno de las cosas que más ama.

Por lo pronto “estoy entrenando en casa y también aprovecho para mirar fútbol en la televisión y en Youtube”, señaló.

Básicamente “estoy haciendo -agregó- un entrenamiento específico que nos deja el profesor Marcio, una rutina para trabajar en espacios reducidos. Nos la está cambiando cada dos semanas y la verdad está bueno para que no sea haga tan rutinario”, destacó.

Igualmente la ansiedad no se calma fácilmente: “No veo la hora de que termine esto y volver a jugar”, afirmó”, afirmó.

Agradece al dirigente "amigo" que tendió una mano

El delantero del Tricolor que fue parte de aquella histórica final en dónde Pacífico cayó ante JJ Moreno de la ciudad de Puerto Madryn, por el ascenso al ex Torneo Federal B, llegó hace casi un año a la empresa Cliba gracias a gestiones de Carlos Rojas, presidente del club La Amistad. El directivo lo llamó para jugar el Regional Amateur y el futbolista, a cambio, le pidió trabajo. “En ese momento estaba desempleado así que estoy agradecido a él y al club por la mano grande que me dieron”, agradeció.