La propuesta, que primero deberá ser aprobada por los responsables de la empresa provincial Altec, también pretende dejar la calle Libertad dentro del radio del sistema y sacar Teniente Ibáñez (hacia el norte). Ambas habían sido incluidas en el último acuerdo, en el que habían confirmado que el horario pasaría de las 21 a las 18, además de eliminar los sábados del cronograma.

Sin embargo, la preocupación por la caída de al menos un 20% de las ventas en los locales del centro de la ciudad provocaron que autoridades municipales reconsideraran su decisión.

El secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, explicó en diálogo con LM Cipolletti que las quejas son muchas, pero que la más importante es la del rango horario. Al respecto, señaló: “Algunos rubros están más afectados que otros, como los que tienen que preparar o probar mercadería antes de venderla, como la comida”, manifestó. Según Bordignon, los comerciantes explicaron: “Los vecinos no paran porque no encuentran parquímetros cerca de ellos, se molestan y terminan yendo a los hipermercados. Ya hubo algunos despidos, no muchos, pero los hubo y eso nos preocupa mucho”.

Por esta razón, el intendente se comprometió a llevar a Altec una nueva propuesta que estará bajo observación durante algunos meses. “El estacionamiento tiene que ser medido, sobre todo a la mañana, nosotros tendremos que seguir haciendo ajustes hasta que se adapte a las necesidades de los cipoleños, no todas las ciudades son iguales, eso está claro”, remarcó el funcionario.

Por su parte, desde la Cámara de Industria y Comercio, Miguel Abadovsky confirmó que llegaron a una acuerdo que, si bien aún necesita el visto bueno de la empresa provincial a cargo, ya genera buenas expectativas por su favorable impacto económico.

“En un principio se pidió que se bajara a las 14, después a las 16 y ahora se cerró a las 17. Además, se habló de la posibilidad de sacar la calle Teniente Ibáñez del mapa pero sí dejar la calle Libertad”, concluyó Abadovsky. En la arteria del San Pablo es escasa la cantidad de emprendimientos, algo diferente a lo que ocurre en Teniente Ibáñez.

De esta manera, el nuevo proyecto que el jefe comunal se comprometió a intentar hacer realidad busca disminuir el horario de lunes a viernes de 8 a 17 y que los sábados, domingos y feriados sean gratuitos.

“Habrá ajustes hasta que se adapte a las necesidades de los cipoleños”. Bruno Bordignon, Secretario de Gobierno del Municipio

20% La baja en las ventas

Los comerciantes del centro culpan al cobro por estacionar por la caída de su actividad.