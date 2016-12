El duro calendario del Federal A ya pasa factura

Weiner es el mejor jugador de Cipo en La Visera. En Puerto Madryn entró sólo media hora y no llega al domingo.

Weiner es el mejor jugador de Cipo en La Visera. En Puerto Madryn entró sólo media hora y no llega al domingo.

Cuatro partidos en 17 días hicieron mella en la formación de Cipolletti, que, pensando en el partido del domingo a las 20 ante Villa Mitre, no podrá contar con Eduardo Vilce (ya se perdió el viaje a Puerto Madryn) ni con Germán Weiner.

El cuerpo técnico esperará hasta la tarde de hoy para dar a conocer la nómina de concentrados, después de que hayan descansado en sus respectivos domicilios y analizar la forma física en que se encuentra cada uno.

Por caso, Matías Sosa no fue nunca titular hasta el clásico con Deportivo Roca y en cinco días completó 180 minutos de corrido con el viaje a Chubut en el medio. La intención es que el neuquino no salga del 11 que recibirá a los bahienses, mucho menos de local, donde el equipo evidenció falta de argumentos para imponerse a otro rival que no haya sido Roca.

18 La hora de inicio del preliminar dominguero. El clásico de los 80 entre Cipo y Deportivo Roca para homenajear a Jorge “Gallo” Fernández se concretará antes del partido por el Federal A del domingo.

Se trata realmente de un partido bisagra, no sólo para las aspiraciones de Cipo, que después tendrá libre en la 14ª del calendario, también para Villa Mitre en el tramo decisivo de una tediosa fase regular que en un mes deberá tener todo resuelto. Casi sin tiempo para concretar rutinas demasiado exigentes, las opciones que surgen por Weiner son tres: Hugo Prieto, Jorge Gaitán o Gustavo Del Prete, a quien se lo vio relegado después de haber jugado como titular en un par de oportunidades.

En Villa Mitre la situación es diferente porque descansó entre semana. Su última presentación fue el sábado, como local, en la goleada 4 a 1 sobre Madryn que derivó en la salida de Andrés Rebottaro del banco aurinegro.

Beneficiados con la derrota de los rionegrinos en el Coliseo del Golfo, los dirigidos por Sergio Priseajniuc presentarán un esquema cerrado en La Visera.